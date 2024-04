Według "Financial Times" ministrowie obrony Polski i Litwy zobowiązali się pomóc Ukrainie w deportacji mężczyzn w wieku bojowym, którzy opuścili kraj, aby uniknąć wysłania na pole bitwy.

Reklama

To właśnie brak żołnierzy, a nie broni jest główny problem ukraińskiej armii.

Tak twierdzi m.in. Iwan Jakubiec, były dowódca sił powietrznych Ukrainy.

Powiedział on, że w tym momencie zdarza się, że na niektórych odcinkach frontu okopy są niemal puste i w ten sposób łatwe do zdobycia przez Rosjan.

Reklama

Ukraińcy uciekli przed wojną do Polski

Polska jest głównym schronieniem dla osób uciekających przed konfliktem, a według Eurostatu i polskiego banku centralnego w kraju przebywa około 200 tys. Ukraińców.

Ukraina na początku miesiąca zawiesiła usługi konsularne dla mężczyzn w wieku wojskowym mieszkających za granicą, w tym w Polsce, co utrudni im przedłużenie pobytu.

Obywatele Ukrainy mają obowiązki wobec państwa– powiedział w środę minister obrony Polski Władysław Kosiniak-Kamysz cytowany przez "Financial Times".

Obywatele Ukrainy zostaną deportowani?

Już od dawna sugerowaliśmy, że jesteśmy w stanie pomóc także stronie ukraińskiej, aby osoby zobowiązane do odbycia służby wojskowej wyjechały na Ukrainę- dodał Kosiniak-Kamysz.

Powiedział, że ci obywatele Ukrainy zostaną przewiezieni a ich prawo do pobytu w Polsce nie zostanie przedłużone.

Zapytany, czy Polska zgodzi się przewieźć te osoby z powrotem na Ukrainę, odpowiedział: "Wszystko jest możliwe".

Nowe zasady poboru w Ukrainie

Od lutego 2022 r., kiedy to Rosja rozpoczęła inwazję na pełną skalę, większości mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat w Ukrainie ma zakaz opuszczania kraju i obowiązek rejestracji w urzędach werbowania do wojska.

Według Eurostatu za granicą przebywa ok. 850 tys. mężczyzn z Ukrainy w wieku poborowym.

Ukraina wprowadziła nowe zasady poboru do wojska. Dokument przewiduje m.in. obniżenie wieku mobilizowanych z 27 do 25 lat.

Tego samego dnia szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba zapowiedział sprawiedliwe podejście do mężczyzn w wieku mobilizacyjnym, przebywających zarówno w kraju jak i za granicą.

Podkreślił, że przebywanie za granicą nie zwalnia z obowiązków wobec państwa.