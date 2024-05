Kołodziejczak o protestujących rolnikach

- Nie rekomenduję premierowi spotkania się z przedstawicielem jakiejś bardziej hucpy politycznej, a nie reprezentantami rolników. Głodówka, to co teraz się dzieje w Sejmie, to są nieadekwatne środki do sytuacji, która jest teraz w Polsce. Ja tylko powiem, że protesty rolnicze zostały ugaszone - powiedział Michał Kołodziejczak na antenie Polskiego Radia 24 zapytany, kiedy premier spotka się z protestującymi w Sejmie rolnikami.

- O czym rozmawiać z ludźmi, którzy nie wiadomo kogo reprezentują - dodał.

Strajk głodowy w Sejmie

Według wiceministra, protestujący w Sejmie rolnicy otrzymali zaproszenie na rozmowy do MRiRW, ale jak powiedział Kołodziejczak, nie chcą oni uczestniczyć w dialogu.

Rozpoczęcie strajku głodowego przez rolników protestujących w Sejmie - ogłosił w poniedziałek Mariusz Borowiak ze Związku Rolników "Orka". Zapowiedział, że protest będzie kontynuowany do czasu, aż spotka się z nimi premier Donald Tusk.

W miniony czwartek grupa 11 rolników ze Związku Rolniczego "Orka" rozpoczęła protest w Sejmie domagając się rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem o unijnym Zielonym Ładzie.