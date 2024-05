W Warszawie, Noc Muzeów 2024 to jubileuszowa, 20. edycja tego wydarzenia.

Noc Muzeów - atrakcje

Udział w tegorocznej akcji zgłosiło 312 instytucji, które przygotowały 336 wydarzeń, większość specjalnie na tę noc. Blisko 50 placówek weźmie udział w Nocy Muzeów po raz pierwszy.

Przed Pałacem Młodzieży od strony ul. Świętokrzyskiej stanie pawilon miasta st. Warszawy z interaktywną instalacją - własny kolaż z obrazów i zdjęć będzie można wydrukować jako pocztówkę.

Muzeum Łazienki Królewskie przygotowało atrakcje dla dzieci m.in. pokazy teatru kamishibai, a Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego nocną grę terenową. Na fasadzie siedziby głównej Muzeum Warszawy na Rynku Starego Miasta będzie można zobaczyć instalację Jadwigi Sawickiej Rzeczy, ludzie, duchy.

Miejskie Muzeum w Siemianowicach Śląskich

W nadchodzący piątek 17 maja w Muzeum Miejskim w Siemianowicach Śląskich odbędą się wydarzenia przygotowane na tegoroczną edycję Nocy Muzeów. Wśród nich wystawa obrazów Macieja Bieniasza, drużynowa interaktywna gra muzealna i prezentacja regionalnych poetów z udziałem muzyki gitarzysty Adama Bula.

Noc Muzeów w Krakowie

W Krakowie, Noc Muzeów 2024 obejmuje wiele placówek, takich jak Centrum Interpretacji Artefaktów, Podziemna Nowa Huta, Rydlówka, Muzeum Podgórza, Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa, Rynek Podziemny, Muzeum Nowej Huty, Wieża Ratuszowa, Mury Obronne, Barbakan, Ulica Pomorska, Apteka Pod Orłem, Fabryka Emalia Oskara Schindlera, Stara Synagoga, Pałac Krzysztofory, Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego. W programie znajdują się m.in. przedstawienia dla najmłodszych, koncerty, warsztaty dla dzieci, oprowadzania kuratorskie po wystawach.

Urząd Miasta Oświęcim

W Oświęcimiu, w Noc Muzeów 2024 biorą udział m.in. Muzeum Zamek w Oświęcimiu, Ratusz, Oddział Muzeum Zamek w Oświęcimiu, Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, Muzeum Żydowskie i Synagoga w Oświęcimiu, Salezjanie Oświęcim, Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej.

Co we Wrocławiu?

Noc Muzeów we Wrocławiu to jedna z najpopularniejszych kulturalnych imprez w mieście W 2024 roku, wydarzenie odbędzie się 18 maja. Wśród atrakcji znajdują się m.in.: Muzeum Narodowe: Oprowadzania kuratorskie po wystawach czasowych "Impresje. Młodzi o sztuce dawnej" i "Poszukiwania artystyczne Marka Oberländera". Muzeum Etnograficzne: Zwiedzanie wystawy stałej i czasowych. Browar Mieszczański

Bulvary. Centrum Historii Zajezdnia - Wystawa Golgota Wschodu. Galeria BWA Wrocław Główny. Kino Nowe Horyzonty. Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu.

Opole

Noc Muzeów w Opolu odbędzie się 18 maja. Wśród atrakcji znajdują się m.in.: Muzeum Wsi Opolskiej: Zwiedzanie zabytkowych obiektów i terenów parkowych oraz prezentacja rzemiosł i rękodzieła ludowego. Przygotowało m.in. otwarcie wystawy stałej: "Gospodarstwo... Rolnictwo na wsi śląskiej (1850-1945)" oraz pokaz zajęć gospodarczych na dawnej wsi śląskiej "Czym chata bogata", które przybliży prezentacja rzemiosł oraz rękodzieła ludowego i artystycznego. Będzie on połączony z nocnym zwiedzaniem terenów parkowych oraz obiektów zabytkowych. Muzeum Polskiej Piosenki. Muzeum Narodowe: Oprowadzania kuratorskie po wystawach czasowych. Muzeum Tradycji Niepodległościowych: Zwiedzanie różnych oddziałów muzeum.