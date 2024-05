Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział w poniedziałek, że za chwilę odbędzie się sztab kryzysowy w związku z nawałnicą w Gnieźnie. Podkreślił, że żołnierze mobilizują siły, by udzielić pomocy poszkodowanym oraz usunąć skutki żywiołu.

"Wojsko zawsze gotowe do pomocy. Po nawałnicy w Gnieźnie i okolicach żołnierze mobilizują siły, by udzielić pomocy poszkodowanym i usunąć skutki żywiołu. Już za chwilę odbędzie się sztab kryzysowy. Zostaną podjęte decyzje i skierowanie na odpowiednie odcinki wsparcia" - napisał na platformie X szef MON.

Wcześniej, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej poinformowała w poniedziałek, że do godz. 15 w całym kraju Straż Pożarna wyjechała do 320 zdarzeń typu miejscowe zagrożenie atmosferyczne. Większość zgłoszeń dotyczyła województwa wielkopolskiego i wyniosła 237 zgłoszeń. Jak wskazała Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, najwięcej zdarzeń odnotowano w Gnieźnie i było to ok. 200 zgłoszeń. Dotyczyły one głównie podtopień piwnic i ulic na skutek intensywnych opadów.