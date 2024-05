Problem z darmowymi lekami dla seniorów

Niektórzy seniorzy muszą podjąć podwójny wysiłek, aby uzyskać receptę na bezpłatne leki. Problem ten wynika z braku uprawnień niektórych lekarzy do wystawiania recept z kodem "S" dla osób powyżej 65. roku życia. Wśród tych, którzy nie posiadają takich uprawnień, znajdują się lekarze prywatni, psychiatrzy oraz ci zatrudnieni w hospicjach na podstawie umów z NFZ. Sytuacja ta od dawna budzi zaniepokojenie lekarzy z Porozumienia Zielonogórskiego, którzy podkreślają, że stanowi to znaczne utrudnienie dla pacjentów, wymuszając konieczność korzystania z usług dwóch lekarzy w celu wykonania tej samej czynności.

Początkowo tylko lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mieli prawo do wystawiania recept na bezpłatne leki, co generowało wiele niedogodności. Pacjenci zmuszeni byli do powrotu do gabinetów POZ po recepty po konsultacjach specjalistycznych lub pobycie w szpitalu. Stopniowo jednak zezwolono na wystawianie recept "S" również w poradniach specjalistycznych posiadających umowy z NFZ oraz w placówkach szpitalnych. Mimo to nadal istnieje grupa lekarzy, którzy nie mają możliwości wystawienia recept na bezpłatne leki dla seniorów.

Komu przysługują darmowe leki?

Seniorzy mogą korzystać z bezpłatnych leków, jeśli spełniają trzy główne kryteria:

Ma ukończone 65 lat;

Lek, który potrzebuje, musi być uwzględniony na liście "D1" lub "D2" refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które są przedstawione w załączniku do obwieszczenia ministra zdrowia;

Posiada rozpoznane schorzenie, które znajduje się w zakresie wskazań objętych refundacją.

Jakie leki są bezpłatne?

Na liście znajdują się leki, które wcześniej podlegały częściowej refundacji. Zaliczają się do nich między innymi środki antyhistaminowe, leki regulujące poziom glukozy, substancje hormonalne, preparaty wzmacniające układ odpornościowy, leki immunosupresyjne, środki do leczenia problemów okulistycznych, przeciwdrobnoustrojowe, środki przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe substancje, leki przeciwbólowe, antyseptyki, preparaty łagodzące drgawki, preparaty stosowane w chorobach dróg oddechowych, w leczeniu nadciśnienia tętniczego, w schorzeniach urologicznych, w dolegliwościach układu pokarmowego oraz szczepionki.

Gdzie znajduje się lista darmowych leków?

Na stronie pacjent.gov.pl udostępniono dwie metody weryfikacji tych informacji. Możesz to zrobić:

Poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP):

Zaloguj się na swoje IKP.

Kliknij powiadomienie widoczne u góry strony.

Otwórz darmową listę leków.

Powiadomienie będzie dostępne po każdym zalogowaniu.

Jeśli chcesz ponownie przejść do listy leków podczas tej samej sesji, znajdziesz do niej link w zakładce "Wiadomości" (znajdującej się u góry strony, obok ikony koperty).

2. Przez aplikację mobilną mojeIKP: