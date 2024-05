Zaparkowany przed restauracją trabant stanowił atrakcję dla gości lokalu. Auto spodobało się też młodym uciekinierom z MOW, którzy napotkali je na trasie swej nocnej wędrówki. Gdy zauważyli samochód postanowili go ukraść i pojechać nim dalej. Po drodze zatrzymali się w Lipsku, gdzie włamali się do kiosku i zabrali wyroby tytoniowe oraz papierosy eklektyczne - przekazała rzeczniczka miejscowej policji asp. Monika Karasińska.

Trabant się popsuł

Zadowoleni z siebie młodzieńcy ruszyli dalej w kierunku Opola Lubelskiego. Niestety w pewnym momencie trabant odmówił dalszej jazdy. 17-latkowie próbowali go jeszcze naprawiać, wyjęli nawet akumulator, ale usterka pojazdu przerosła ich umiejętności. W dalszą drogę udali się więc pieszo, jednak niespodziewanie na ich drodze pojawili się policjanci.

Usłyszeli zarzuty kradzieży

17-latkowie zostali zatrzymani i przewiezieni do lipskiej komendy. Postawiono im zarzuty kradzieży i kradzieży z włamaniem, do czego obaj się przyznali. Za popełnione przestępstwa odpowiedzą teraz przed sądem - powiedziała rzeczniczka. Za kradzież grozi do 5 lat więzienia, za przestępstwo kradzieży z włamaniem nawet 10 lat.

Zarówno skradziony trabant, jak i papierosy wróciły do właścicieli. Uciekinierzy natomiast zostali doprowadzeni do placówki, którą samowolnie opuścili.