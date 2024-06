Nowe święto państwowe miałoby być obchodzone 4 czerwca. Data nie jest przypadkowa. 4 czerwca 1989 roku zostały zorganizowane pierwsze częściowo wolne wybory w Polsce pokomunistycznej. "Proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm" - obwieściła wtedy aktorka Joanna Szczepkowska. Demokratyczna opozycja wzięła wtedy wszystko, na co pozwoliła władza komunistyczna, czyli 35 proc. mandatów do Sejmu i prawie wszystkie - dokładnie 99 - do Senatu.

Reklama

Święto państwowe 4 czerwca?

To wydarzenie historyczne chce upamiętnić Edward Nowak z Krakowa, prezes stowarzyszenia Sieć Solidarność. To był przełom - powiedział w Radiu ZET. - Mamy 35 lat naprawdę dobrego czasu. Z tego powinniśmy się radować, cieszyć i to świętować - dodaje. Edward Nowak to uczestnik strajków w ówczesnej Hucie im. Lenina. W latach 1990-1995 był wiceprezydentem Krakowa. Aby obywatelski projekt ustawy trafił do Sejmu, jego autorzy muszą zebrać przynajmniej 100 tys. podpisów.

Reklama

4 czerwca Tusk zaprasza na marsz

W tym roku 4 czerwca w Polsce ma odbyć się marsz. "4 czerwca na Placu Zamkowym w Warszawie i 9 czerwca przy urnach w całej Polsce pokażmy, że nam wciąż bardzo zależy - napisał premier Donald Tusk na platformie X. "Przyjdźcie i przekonajcie wątpiących, słabnących i kombinujących"- zaapelował szef rządu.