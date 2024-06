W piątek we wschodniej połowie kraju zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane, w zachodniej – umiarkowane i wzrastające do dużego. Na krańcach zachodnich pojawi się słaby, przelotny deszcz, może też występować na północy kraju. Temperatura maksymalna osiągnie od 17 st. C nad morzem i w rejonach podgórskich, do 22 st. C w centrum i na południu kraju. Wiatr słaby, we wschodniej połowie Polski północno-zachodni i północny, na pozostałym obszarze południowy i południowo-wschodni.

Prognoza pogody na noc

Najbliższej nocy we wschodniej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. W zachodniej połowie Polski duże i możliwy słaby deszcz. Lokalnie na południowym wschodzie pojawią się silne zamglenia, a w dolinach bieszczadzkich prognozujemy mgły ograniczające widzialność do 500 m – poinformowała Pacocha.

Wiatr tej nocy będzie słaby, nad morzem umiarkowany i porywisty z kierunków wschodniego i południowo-wschodniego, jedynie na wschodzie północno-wschodni i wschodni. Temperatura nad ranem od 8 st. C na wschodzie, około 11 st. C w centrum i na zachodzie kraju, do 14 st. C na krańcach północnych. W rejonach podgórskich Bieszczad ok. 5 st. C.

Prognoza pogody na sobotę

W sobotę zachmurzenie w zachodniej połowie kraju umiarkowane i duże, będą występowały opady deszczu. Po południu pojawią się też burze, niewykluczone, że z drobnym gradem i opadami deszczu do 10-15 mm. Porywy w burzach mogą sięgać 65 km/h - powiedziała synoptyczka.

We wschodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, nie przewiduje się opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na krańcach wschodnich, w centrum kraju ok. 26 st. C, do 27 st. C na południu. Chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem, tam ok. 19-20 st. C" – podała Pacocha.

Wiatr w sobotę będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, południowo-wschodni i południowy i będzie skręcał na kierunki zachodnie. Przez weekend przemieszczał się będzie od zachodu na wschód układ frontów atmosferycznych. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. W Sudetach porywy wiatru do 70 km/h.

Prognoza pogody na noc z soboty na niedzielę

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie na wschodzie będzie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże i z przelotnymi opadami deszczu.

Prognozowana suma opadów to 15-20 mm, a na południowych krańcach Śląska nawet do 35 mm. Na tę noc prognozowane są także burze z porywami wiatru do 65 km/h. Temperatura minimalna wyniesie do 10 st. C na krańcach wschodnich, 15 st. C w centrum, w rejonach podgórskich Karpat do ok. 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, we wschodniej części kraju południowo-wschodni, na pozostałym obszarze z kierunków zmieniających się.

Przeważający obszar kontynentu będzie w zasięgu wieloośrodkowego układu niskiego ciśnienia znad Wysp Brytyjskich. Od Morza Północnego przez Polskę po Pireneje rozciągać się będzie układ frontów atmosferycznych. Na północnym wschodzie oraz w rejonie Morza Śródziemnego dominować będą wyże. Od zachodu Polski nasuwać się będzie w głąb kraju zatoka związana z niżem z ośrodkiem w rejonie Wielkiej Brytanii a wraz z nią strefa frontu atmosferycznego. Napłynie cieplejsze powietrze polarne morskie. Nastąpi spadek ciśnienia.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia.