Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej poinformował w niedzielę na platformie X, że "na wskazanym obszarze, miejscami prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do około 70 km/h. Lokalnie mały grad". Meteorolodzy przewidują, że takie zjawiska mogą wystąpić w niedzielę od godz. 13 do końca dnia.

Co oznacza ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia jest najniższym w trzystopniowej skali, oznacza wystąpienie "niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, utrudnienia w prowadzeniu działalności, opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych, możliwe zagrożenie życia".