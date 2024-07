Prognoza pogody na najbliższe dni

W najbliższych dniach z pogodą będzie różnie, w zależności od regionu Polski. Jeszcze w piątek w całym kraju będzie pogodnie, raczej bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C nad morzem, przez 24 st. C na północy do 29 st. C na południu i zachodzie.

W sobotę i niedzielę przejściowo na północnym wschodzie będą możliwe słabe, przelotne opady deszczu. "Będzie coraz cieplej" – informuje IMGW. Temperatura maksymalna od 25 do 31 st. C, nad morzem miejscami około 20 st. C.

Reklama

Jak zapowiadają synoptycy, zmiana pogody nadejdzie w poniedziałek. Z zachodu na wschód kraju przemieszczać się będzie chłodny front atmosferyczny, za którym napłynie wyraźnie chłodniejsze powietrze.

Temperatura maksymalna osiągnie od 18 st. C nad morzem i 20 st. C na północnym zachodzie do 32 st. C na południowym wschodzie. Tego dnia mogą wystąpić także przelotne opady deszczu i burze. Pojawi się też grad i ulewne deszcze.

Odpoczynek od upałów

Reklama

We wtorek spodziewane są przelotne opady deszczu, a na zachodzie także burze. Temperatura maksymalna od 22 st. C na północy do 26 st. C na południu, zaś nad morzem około 20 st. C.

W mediach społecznościowych IMGW zamieścił krótki wpis, który przedstawia prognozę na najbliższe dni. "Od piątku do niedzieli słonecznie, tylko lokalnie możliwość słabych opadów deszczu. Będzie cieplej, temp. maks. przekroczy 30 st. C. W poniedziałek zmiana pogody, burze, lokalnie gwałtowne. Od wtorku ochłodzenie" – czytamy.