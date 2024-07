Zagrożenie pożarowe w lasach. Alarm dla prawie całej Polski

Z prognoz IMGW wynika, że w środę ekstremalne lub bardzo wysokie zagrożenie pożarowe występuje w części województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego.

W takich dniach warto zachować ostrożność podczas przebywania w lasach. W przypadku zauważenia pożaru należy skontaktować się z numerem alarmowym Państwowej Straży Pożarnej 998 lub z numerem alarmowym 112.

IMGW: ostrzeżenia przed upałem dla całego kraju

Wciąż aktualne pozostają wydane przez IMGW dla prawie całego kraju ostrzeżenia I i II stopnia przed upałem. Większość obszaru Polski została objęta ostrzeżeniami stopnia drugiego.

Stopień pierwszy obowiązuje z kolei na południu województw śląskiego i małopolskiego, południowo-zachodnich krańcach woj. dolnośląskiego oraz wschodzie woj. zachodniopomorskiego, prawie w całym woj. pomorskim, na północy woj. kujawsko-pomorskiego i zachodzie woj. warmińsko-mazurskiego.

Ostrzeżenie I stopnia oznacza, że temperatura osiągnie maksymalnie 30 st. C, a II stopnia - między 30 st. C a 34 st. C.

Ostrzeżenie trzeciego stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych, powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Można spodziewać się znaczących zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu.

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu mogą ograniczyć prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, utrudnienia w prowadzeniu działalności, opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych oraz sytuacje zagrażające życiu. Zalecana jest ostrożność, a także śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.