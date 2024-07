IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami – gdzie będzie najgroźniej?

Ostrzeżenie stopnia najwyższego, trzeciego, obejmuje teren województw: lubuskiego i zachodniopomorskiego, zachód woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i Wielkopolski oraz północny-zachód woj. dolnośląskiego. Obowiązuje ono w środę (10 lipca) od godz. 14 do godz. 22.

Na tym obszarze burzom mogą towarzyszyć opady deszczu o sumach przekraczających 55 mm oraz porywy wiatru osiągające prędkość powyżej 115 km/h.

Dla pozostałych części województw wielkopolskiego i dolnośląskiego oraz centralnych części woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego Instytut wydał ostrzeżenia II stopnia przed burzami. Wiążą się one z sumami opadów od 35 do 55 mm i z porywami wiatru od 85 km/h do 115 km/h.

W pasie centralnym: od Elbląga przez Olsztyn, Włocławek, Płock, Łódź i Częstochowę, aż po Opole, Katowice i Rybnik obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Mogą im towarzyszyć sumy opadów od 20 do 35 mm i porywy wiatru od 70 km/h do 85 km/h.

Ostrzeżenia II i III stopnia obowiązują od środowego popołudnia do późnych godzin nocnych.

IMGW: ostrzeżenia przed upałem dla całego kraju

Poza tym wciąż aktualne pozostają wydane przez IMGW dla prawie całego kraju ostrzeżenia I i II stopnia przed upałem. Większość obszaru Polski została objęta ostrzeżeniami stopnia drugiego.

Stopień pierwszy obowiązuje z kolei na południu województw śląskiego i małopolskiego, południowo-zachodnich krańcach woj. dolnośląskiego oraz wschodzie woj. zachodniopomorskiego, prawie w całym woj. pomorskim, na północy woj. kujawsko-pomorskiego i zachodzie woj. warmińsko-mazurskiego.

Ostrzeżenie I stopnia oznacza, że temperatura osiągnie maksymalnie 30 st. C, a II stopnia - między 30 st. C a 34 st. C.

Ostrzeżenie trzeciego stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych, powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Można spodziewać się znaczących zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu.

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu mogą ograniczyć prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, utrudnienia w prowadzeniu działalności, opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych oraz sytuacje zagrażające życiu. Zalecana jest ostrożność, a także śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.