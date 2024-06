Minister Nowacka zapowiedziała w TVN, że z nowej listy lektur znikną dzieła Jarosław Rymkiewicza i Jacka Dukaja. Lista lektur była gigantyczna i niestety nieczytana. Były pewne pomysły indoktrynacyjne, na przykład w ostatnich latach powkładano poezję niejakiego (Jarosława Marka) Rymkiewicza. Eksperci bardzo rekomendowali usunięcie. Podpisałam dokument, gdzie pan Rymkiewicz czy pan (Jacek Józef) Dukaj się nie pojawiają – mówiła.

Ta decyzja wywołała burzę w mediach społecznościowych. "Pomijając już mówienie o "niejakim Rymkiewiczu", to jak komuś mogło przyjść do głowy usunięcie z listy lektur Jacka Dukaja, bez wątpienia jednego z wybitniejszych współczesnych pisarzy?" - skomentował Radosław Fogiel, poseł PiS.

"Jacek Dukaj to najwybitniejszy żyjący polski pisarz" - napisał na platformie X dziennikarz "Rzeczypospolitej" Michał Szułdrzyński. Jego zdaniem skreślenie Dukaja z listy lektur świadczy o niekompetencji urzędników.

Żulczyk: Robił to Czarnek, robi to Nowacka

Teraz pisarz Jakub Żulczyk także przyłączył się do grona krytyków. "Rytuał skreślania kolejnych nazwisk przy kolejnych zmianach władzy jest idiotyczny, to jakieś walenie w bęben przy ognisku. Najobrzydliwsze jest w tym jednak deprecjonowanie literatury. Robił to Czarnek, robi to teraz Nowacka" - napisał w mediach społecznościowych.

"Nie uważam jakoby Rymkiewicz i Dukaj byli autorami do których czytania trzeba zmuszać, nie sądzę też aby byli autorami powszechnie zrozumiałymi dla nastolatków. Wbijanie ich do głów na etapie liceum - tak jak wbijanie Kafki, Schulza czy Gombrowicza - może zabić, a nie rozpalić miłość do literatury. Nie zgadzam się jednak na mówienie o Jarosławie Marku Rymkiewiczu per "niejaki Rymkiewicz". Jest to wstrętne i świadczy tylko o horyzontach kulturowych ministry" - komentuje pisarz.

Wiersz o Jarosławie Kaczyńskim

Żulczyk przypomniał, że Rymkiewicz napisał wiersz o Jarosławie Kaczyńskim, nazywany odą do prezesa PiS. "Niby zwycięski Chrobry wzmacniasz państwo nasze, /Ty , który od nowa polską godność wskrzeszasz, / Jak orzeł ponad skałą wzlatujesz i zawsze, / To Ty masz rację, Ty na pomoc spieszysz.” - to fragment tego wiersza.

"Tak, śp Rymkiewicz popełnił onegdaj dziwaczny i kuriozalny wiersz o Jarosławie Kaczyńskim, opublikowany w Gazecie Polskiej. Popełnił też wierszy dziesiątki albo setki wybitnych, kilka głęboko wstrząsających eseistycznych książek" pisze Żulczyk i dodaje, że obok Myśliwskiego Rymkiewicz największy polski autor XX wieku.