Czego dotyczy projekt zmian?

Projekt obwieszczenia opublikowany 14 czerwca dotyczył planowanych zmian na liście leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Proponowane zmiany dotyczyły m.in. leków stosowanych w chemioterapii i zmian w refundacji aptecznej. Rozszerzono także wskazania leków stosowanych w procedurze in vitro – w związku z uruchomieniem od 1 czerwca 2024 programu rządowego "Leczenie niepłodności obejmujące procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, na lata 2024-2028". Ważną zmianę zaplanowano także w kategorii wskazań refundacyjnych tzw. insulin długodziałających.

Co zmieni się na listach leków refundowanych dla cukrzyków?

Reklama

Jak podano w obwieszczeniu, zmiany wprowadzono w odpowiedzi na postulaty pacjentów i środowiska medycznego. Po zasięgnięciu opinii ekspertów Minister Zdrowia podjął decyzję o ujednoliceniu i uproszczeniu dotychczasowych wskazań refundacyjnych insulin charakteryzujących się długim okresem działania. Jak podano w dokumencie, zmiany będą obowiązywać już od 1 lipca, a dotyczą m.in. nowych wskazań refundacyjnych, które będą mniej restrykcyjne niż obecnie obowiązujące. Jak doprecyzowano, chodzi o usunięcie zapisów dotyczących konieczności stosowania insuliny NPH, występowania hipoglikemii oraz dokładnego doprecyzowania typu cukrzycy. W przypadku insuliny Levemir zmieniono granicę wiekową uprawniającą do finansowania leczenia u dzieci od pierwszego roku życia – przed wprowadzeniem zmian była to granica 2 roku życia.

Reklama

Zmiany w refundacji leków na cukrzycę – lista

Zgodnie z projektem obwieszczenia, zmiany we wskazaniach refundacyjnych będą dotyczyć następujących leków na cukrzycę:

Abasaglar

Ryzodeg

Toujeo

Lantus

Levemir

Tresiba

Jak wyglądają przykładowe zmiany na liście wskazań? Zgodnie z treścią dokumentu obecne wskazanie dla leku Ryzodeg to "cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat i powyżej" oraz "cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO)". Po zaproponowanych zmianach wskazanie dla tego leku będzie miało następującą treść: "Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2 lat". Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zmian wchodzących od 1 lipca na liście leków refundowanych można zapoznać się na stronie Ministerstwa Zdrowia [źródło: gov.pl/web/zdrowie/leki-refundowane, dostęp: 26.06.24].