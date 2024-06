Aktualnie pacjenci, którzy regularnie zażywają te same leki, mogą otrzymać od lekarza e-receptę na cały rok. Każde opakowanie leku można zakupić jednorazowo na maksymalnie 120 dni, a wszystkie kolejne opakowania tego samego preparatu należy odebrać w tej samej aptece, w której pierwszy raz zostało zakupione. Ponad 80% przychodni opieki zdrowotnej pierwszego kontaktu już korzysta z możliwości wystawiania rocznych recept. Obecne przepisy są szczególnie korzystne dla pacjentów z chorobami takimi jak nadciśnienie tętnicze, problemy neurologiczne oraz choroby tarczycy, którzy wymagają stałego przyjmowania leków.

Recepta roczna stała się nieodłącznym elementem opieki koordynowanej. Najczęściej korzystają z niej pacjenci stabilni, z chorobami przewlekłymi. Takie osoby są często bardzo zdyscyplinowane i zmotywowane, nie mają potrzeby przychodzić do poradni częściej, chyba że dzieje się coś niepokojącego – powiedział lek. Wojciech Pacholicki, wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie portalowi rynekzdrowia.pl.

Czym jest e-recepta i roczna e-recepta?

E-recepta to elektroniczna wersja recepty medycznej. Oznacza to, że zamiast papierowego wydruku, pacjent otrzymuje kod recepty w formie SMS-a lub e-maila. Kod ten uprawnia do zrealizowania recepty w dowolnej aptece na terenie Polski. Roczne e-recepty, nazywane również e-receptami długoterminowymi, to elektroniczne dokumenty uprawniające do zakupu leków na receptę przez okres nawet do 1 roku (365 dni). Wystawiane są one pacjentom przewlekle chorym, którzy regularnie przyjmują określone leki.

Jak długo ważna jest e-recepta?

E-recepty mają różne określone terminy ważności. Ogólnie, e-recepta jest ważna przez 30 dni, chociaż istnieją wyjątki. Na przykład, e-recepta na antybiotyki musi być wykorzystana w ciągu 7 dni od wystawienia. Natomiast e-recepta na preparaty immunologiczne jest ważna przez 120 dni. Aby e-recepta była ważna przez cały rok, lekarz musi to specjalnie zaznaczyć.

Kto może otrzymać roczną e-receptę?

Roczne e-recepty są przeznaczone przede wszystkim dla pacjentów przewlekle chorych, którzy regularnie przyjmują te same leki. Zazwyczaj wystawia je lekarz specjalista, u którego pacjent się leczy, ale może to zrobić również lekarz POZ. Na jakie leki można wystawić roczną e-receptę? Na większość leków, z wyjątkiem: antybiotyków, środków odurzających i psychotropowych, leków refundowanych w programach zdrowotnych oraz szczepionek.

Jak sprawdzić, czy mam roczną e-receptę?

Informacje o swoich e-receptach, w tym rocznych, można sprawdzić na:

Internetowym Koncie Pacjenta (http://pacjent.gov.pl/),

stronie http://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta,

w aplikacji "Moje Zdrowie".

Jak zrealizować roczną e-receptę?

Roczną e-receptę można zrealizować w dowolnej aptece na terenie Polski. Wystarczy podać farmaceucie numer PESEL oraz kod e-recepty. Kod można otrzymać:

na wydruku e-recepty,

w wiadomości SMS,

w Internetowym Koncie Pacjenta,

na stronie http://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta,

w aplikacji "Moje Zdrowie".

Zasady realizacji rocznej e-recepty

Należy pamiętać, że pierwsze opakowanie leku należy wykupić w ciągu 30 dni od daty wystawienia e-recepty. Kolejne opakowania można wykupywać w dowolnym terminie, o ile nie upłynął termin ważności e-recepty. Farmaceuta może wydać jednorazowo nie więcej leku niż ilość potrzebna na okres 30 dni. W przypadku leków refundowanych farmaceuta może wydać jednorazowo ilość leku do wysokości limitu refundacji. Co ważne, roczne e-recepty nie są automatycznie przedłużane. Po upływie terminu ważności rocznej e-recepty pacjent musi uzyskać nową receptę od lekarza.

Nie tylko pacjenci chwalą roczne e-recepty. Lekarze również

Pacjenci chwalą takie udogodnienia. Pani Zofia z Jeleniej Góry wspomniała, że wcześniej, gdy recepty były wystawiane na krótsze okresy, czasami zdarzało jej się nie zdążyć po nową receptę, co wymagało zmniejszenia dawek leków, aby wystarczyły do kolejnej wizyty u lekarza.

Teraz nie muszę specjalnie jeździć do przychodni tylko po receptę, za to dostaję SMS z apteki o konieczności odbioru kolejnej porcji leków – to dla mnie, osoby starszej i schorowanej, duże ułatwienie - dodała.

Takie ułatwienia są również wysoko cenione przez lekarzy pracujących w przychodniach pierwszego kontaktu. Recepty roczne przynoszą wiele korzyści.

Nie wyobrażam już sobie, że mogłoby nie być rocznej recepty. To rozwiązanie przełożyło się bezpośrednio na skrócenie kolejek do lekarza POZ. Teraz zamiast mechanicznego przepisywania recept, mogę przyjmować chorych, którzy tego potrzebują – powiedział Marek Sobolewski z Białej Podlaskiej w rozmowie z portalem.

Dodał, że nie ma już potrzeby przeprowadzania tzw. wizyt recepturowych. Systematyczne wprowadzenie tego rozwiązania ma również pozytywny wpływ na lepsze planowanie zapasów leków oraz lepszą politykę lekową. Istnieją także korzyści dla aptek, które mogą teraz lepiej planować, zamawiać i dostarczać leki, mając zapewnioną pewność ich zakupu. Co istotne, zmniejszyła się również rola receptomatów.