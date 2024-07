18 lat temu zostały wprowadzone restrykcje dotyczące przewożenia płynów w bagażu podręcznym na pokładach samolotów. Wiele wskazuje na to, że wkrótce przestaną obowiązywać.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Przewożenie płynów samolotem

Reklama

Obecnie pasażerowie mogą przewozić płyny, aerozole i żele w pojemnikach o maksymalnej pojemności 100 ml każdy. Wszystkie pojemniki muszą być umieszczone w przezroczystej, zamykanej torbie plastikowej o pojemności do 1 litra. Na jednego pasażera przypada jedna taka torba.

Limit wprowadzono po udaremnieniu w 2006 roku ataku terrorystycznego, który miał zostać przeprowadzony z użyciem płynnych materiałów wybuchowych. Już wkrótce przepisy mogą, za sprawą postępu technologicznego, odejść w zapomnienie.

Zniesienie limitu 100 ml płynów na pokładzie samolotu coraz bliżej?

Dzięki nowej technologii, która pozwala dokładnie skanować zawartość bagażu coraz więcej lotnisk na świecie zaczyna znosić limity. Nowoczesne skanery bezpieczeństwa C2+ potrafią dokładnie analizować zawartość bagażu podręcznego, w tym również skład cieczy.

Zniesienie limitu przewożonych płynów to wiele korzyści – nie tylko dla pasażerów, ale także obsługi lotniska. Pozwala przyspieszyć proces kontroli bezpieczeństwa, a pasażerowie mogą mieć przy sobie płyny w większych opakowaniach, co jest przydatne zwłaszcza latem, a na dodatek pozwala zaoszczędzić pieniądze.

Kiedy zniesienie limitu płynów na lotnisku?

Reklama

Zmiany już wchodzą w życie, ponieważ zniesienie restrykcji uzależnione jest od wyposażenia lotnisk. Skanery C2+ posiadają m.in. lotnisko London City, Amsterdam Schiphol, Mediolan Malpensa i Rzym Fiumicino.

W Polsce do tej pory skaner zakupiło lotnisko w Krakowie. W planach jego zakup mają również Lotnisko Chopina w Warszawie i poznańska Ławica. Do czasu wyposażenia lotnisk w nowoczesne skanery w Polsce wciąż jednak obowiązuje limit 100 ml. Co więcej, zniesienie tych restrykcji nie oznacza, że będzie można wnieść na pokład dowolną ilość płynów. Limit może wynieść 1 lub 2 litry – w zależności od lotniska.