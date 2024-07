Większość urządzeń elektronicznych w Polsce będzie musiała mieć uniwersalne gniazda USB typu C od 28 grudnia 2024 r. - to efekt wdrożenia Dyrektywy RED, która ma na celu ujednolicenie standardów ładowania i zmniejszenie ilości elektrośmieci, co przyniesie korzyści zarówno konsumentom, jak i środowisku – podało Ministerstwo Cyfryzacji.