Od 1 września ogromne zmiany na kolei. Jesienny rozkład jazdy PKP Intercity

"Od września w rozkładzie jazdy pojawi się nowe połączenie Warszawa - Szczecin - Warszawa przez Poznań. Będzie to pociąg EIC 1804/8105 Sedina, który trasę ze stolicy do Szczecina pokona w rekordowym czasie 4 godz. 32 min., czyli krócej o około pół godziny niż obecnie najszybciej kursujący skład. Połączenie to zapewni także krótszy czas podróży do Warszawy z Poznania - 2 godz. 18 min" - czytamy w komunikacie.

Podobny czas przejazdu na trasie Warszawa - Poznań - Szczecin będzie miał także pociąg EIC 1800/8101 Chrobry. "Kolejna nowość w jesiennym rozkładzie jazdy to połączenie EIC 1604/6105 Lech, łączące Warszawę z Wrocławiem. Pociąg kursować będzie przez Poznań zapewniając atrakcyjny czas przejazdu między stolicami województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego – 1 godz. 18 min. Połączenie obsłuży również stację w Lesznie, które zyska ekspresowy skład do Warszawy. Pociągi EIC 1804/8105 Sedina oraz EIC 1604/6105 Lech zestawione zostaną z nowych i komfortowych wagonów odebranych przez PKP Intercity rok i dwa lata temu" - wskazał przewoźnik.

Jesienny rozkład jazdy PKP Intercity. Rekordowe czasy przejazdów

PKP Intercity zapowiedziało również bezpośrednie szybkie pociągi do Łodzi, Białegostoku i Gdańska.

"Jesienią kursować będzie więcej bezpośrednich szybkich połączeń, zapewniających rekordowe czasy przejazdu. Nowy pociąg IC 1106/1007 Esperanto relacji Łódź – Białystok – Łódź, zatrzyma się tylko w stolicy. Dzięki temu podróż ze stacji Łódź Widzew do Warszawy Zachodniej wyniesie 58 min, a z Łodzi Fabrycznej do Warszawy Centralnej - 1 godz. 12 min. Rekordowy czas przejazdu zostanie osiągnięty na odcinku Warszawa - Białystok - 1 godz. 38 min. Tę trasę pociąg pokona szybciej niż samochód o około pół godziny" - czytamy dalej.

Bezpośrednie szybkie połączenie z Warszawy do Białegostoku ma charakter pilotażowy. Obsługiwane będzie komfortowym pojazdem ED161 Dart. Utrzymane zostaną również 3 pary bezpośrednich połączeń kategorii Express InterCity Premium z Warszawy do Trójmiasta, bez zatrzymań po drodze. Z centrum stolicy do stacji Gdańsk Główny będą kursowały w czasie 2 godz. 25 min. Pociągi zostały wdrożone na wakacje, jednak ze względu na duże zainteresowanie, zostaną w rozkładzie jazdy co najmniej do połowy grudnia, podkreślono w materiale.

"Od września nadal kursował będzie codziennie pociąg TLK 35102/53102 Lubomirski w relacji Gdynia - Zakopane - Gdynia. Wcześniej połączenie to realizowane było tylko między Trójmiastem a Krakowem, a jedynie na czas wakacji zostało wydłużone do Zakopanego. Teraz podróż spod Tatr nad Bałtyk i z powrotem będzie możliwa także jesienią. Zachowane zostanie również codzienne kursowanie pociągu EIC 1350/3150 Tatry z atrakcyjnym czasem przejazdu. Na odcinku Warszawa Centralna – Zakopane wyniesie on 4 godz. 46 min., a na trasie Kraków Główny - Zakopane - 2 godz. 7 min" - napisano też w komunikacie.

"Przywrócona została przepustowość stacji Warszawa Centralna oraz linii średnicowej w aglomeracji warszawskiej (Warszawa Centralna – Warszawa Zachodnia). Oznacza to, że wszystkie pociągi dalekobieżne zatrzymają się w centrum Warszawy, a jedynie pociąg IC 3128 Łokietek w okresie 21 października – 8 listopada nadal będzie kursować przez stację Warszawa Gdańska. PKP Intercity przypomina, aby dokładnie sprawdzać stacje przyjazdu i odjazdu połączeń do/z Warszawy" - wskazał przewoźnik.

Od września do końca roku zarządca infrastruktury będzie prowadził prace na Centralnej Magistrali Kolejowej skutkujące ograniczeniem prędkości z 200 km/h do 160 km/h. Z tego powodu pociągi jadące na trasie Warszawa - Kraków - Warszawa oraz Warszawa - Katowice - Warszawa mogą mieć wydłużony czas przejazdu od 11 min. do 23 min.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2023 r. miał ok. 68 mln pasażerów.