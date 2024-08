Wódka w saszetkach? To nowy pomysł na sprzedaż alkoholu. Producenci robią wiele, by zwiększać atrakcyjność swoich produktów. Przystępność alkoholu jest jednym z istotnych czynników o czym świadczy popularność tzw. małpek. "Wygodną" formą ma być też nowy produkt, który ma wejść na rynek. Mowa o alkoholu w… saszetkach. Podobnych do tych z musami owocowymi dla dzieci.

Alkohol niczym owocowy mus?

Jak informuje portal prawo.pl, producent zachwala na swojej stronie "doskonałe smaki" i "wygodne opakowania" dostępne o pojemnościach 100 i 200 ml, które bez problemu mogą zmieścić się w kieszeni. W saszetkach ma być wódka, likiery i nalewki, a opakowania mają mieć kolorowe grafiki. Producent w kontekście produktu używa sformułować, takich jak "zabawa konwencjami" i "zmiana sposobu doświadczania alkoholu".

Tymczasem z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wynika, że alkohol ma być sprzedawany w naczyniach zamkniętych, z oznaczeniem nazwy producenta, rodzaju i ilości napoju oraz jego mocy. Choć nie muszą to być szklane opakowania, z prawnego punktu widzenia mogą nasuwać się wątpliwości.

Cytowany przez prawo.pl adwokat Marcin Bandurski, zaznacza, że ewentualne podobieństwo graficzne do produktów bezalkoholowych może wprowadzać klientów w błąd. To jest z kolei niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji i ochrony konsumentów. Jak podkreśla, wygląd saszetek, który nie wskazuje jednoznacznie na zawartość alkoholu może również zwiększać ryzyko nieświadomego zakupu.

Alkohol w saszetkach był popularny m.in. w Ugandzie, gdzie przyczynił się do nasilenia problemu alkoholizmu. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) za 2018 rok, co piąty Ugandyjczyk był alkoholikiem. Rok później zakazano sprzedaży alkoholu w saszetkach.

Alkohol rujnuje zdrowie i relacje

Picie alkoholu może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak uszkodzenie wątroby, choroby serca i zaburzenia psychiczne. Regularne spożywanie alkoholu osłabia także układ odpornościowy, zwiększając ryzyko infekcji. Alkohol negatywnie wpływa również na zdolności poznawcze, powodując trudności w koncentracji i zaburzenia pamięci. Nadużywanie alkoholu jest częstą przyczyną udarów, zawałów, choroby wieńcowej, a także ostrego zapalenia trzustki i wątroby oraz nowotworów.

Nadużywanie alkoholu często także prowadzi do uzależnienia, co niszczy relacje międzyludzkie i może prowadzić do izolacji społecznej. Wreszcie, długotrwałe picie alkoholu zwiększa ryzyko wypadków, a także przemocy domowej i problemów finansowych.

W Polsce skutki społeczne alkoholizmu dotykają aż 12 mln osób. Jak wynika z raportu Instytutu Zdrowia Akademii Polonijnej w Częstochowie, nawet 5 mln Polaków jest uzależnionych od alkoholu, a ok. 12 mln Polaków żyje w zasięgu społecznie negatywnych skutków alkoholizmu.