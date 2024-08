Na sanatorium kilka lat temu czekało się nawet 2-3 lata. Tak długi czas oczekiwania nie sprzyjał jednak zdrowiu, ponieważ schorzenie, które miało być leczone w uzdrowisku nierzadko przez ten czas się pogłębiało.

Obecnie czas oczekiwania na miejsce w sanatorium na NFZ również może się znacząco różnić w zależności od województwa, rodzaju schorzenia oraz dostępności miejsc. Na przykład pacjenci czekający na sanatorium z powodu schorzeń układu ruchu mogą czekać na miejsce dłużej niż w przypadku osób z innymi schorzeniami. Wiele wskazuje jednak na to, że obecnie czas oczekiwania na sanatorium się skraca. Ile obecnie się czeka na wyjazd do uzdrowiska?

Ile się czeka na sanatorium na NFZ?

Jak poinformował "Fakt", dane NFZ wskazują, że obecnie średni czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium to 7 miesięcy. Najdłużej czekają pacjenci z woj. dolnośląskiego i mazowieckiego – średnio 10 miesięcy, a najkrócej – pacjenci z woj. podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W ich przypadku czas oczekiwania do nawet 4 miesiące od zarejestrowania skierowania.

Sanatorium bez kolejki. Komu przysługuje?

Kto może jechać do sanatorium bez kolejki? Istnieje kilka grup osób, które nie muszą czekać kilku miesięcy na wyjazd do sanatorium. Do uzdrowiska na NFZ bez kolejki mogą pojechać zasłużeni honorowi dawcy krwi lub przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, uprawnieni żołnierze, osoby pracujące przy azbeście, a także działacze opozycji i osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ile czeka się na wyjazd do sanatorium z NFZ? Czasem nawet… niecałe 14 dni

Oczekując w kolejce do sanatorium i chcąc przyspieszyć wyjazd można także skorzystać z opcji tzw. zwrotów. Polega to na tym, że w przypadku rezygnacji danego pacjenta z terminu może skorzystać z niego inna osoba. W tym przypadku należy być jednak przygotowanym na wyjazd w terminie krótszym niż 14 dni.