Zastrzeżenie PESEL – tarcza przed finansowymi oszustami

Jak wskazał resort cyfryzacji, zastrzeżony PESEL daje pewność, że instytucje finansowe dokładnie sprawdzą, czy wniosek jest składany przez właściwą osobę, co stanowi dodatkową warstwę ochrony dla finansów.

- Zastrzeżenie numeru PESEL to najprostszy sposób na ograniczenie ryzyka, że przestępcy posłużą się naszymi danymi do wyłudzenia kredytu czy pożyczki. Zachęcam do tego każdego. Użytkownicy aplikacji mObywatel mogą to zrobić w kilka sekund - podkreślił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Jak zaznaczył, w ten sam prosty sposób można takie zastrzeżenie cofnąć, jeśli na przykład zamierzamy kupić coś na raty. - Od niedawna w aplikacji udostępniliśmy także usługę Bezpiecznie w sieci, która daje możliwość zgłaszania podejrzanych stron internetowych, SMS-ów czy e-maili. Bezpieczeństwo cyfrowe to jeden z priorytetów rozwoju aplikacji – dodał Gawkowski.

Dlaczego warto zastrzec PESEL?

Zastrzeżenie swojego numeru PESEL jest możliwe od 17 listopada 2023 roku. Możliwość ta najpierw pojawiła się w serwisie mObywatel.gov.pl, a później – 10 stycznia 2024 roku – weszła też do aplikacji. Do 1 czerwca 2024 roku obowiązywał jednak okres przejściowy, w którym firmy i instytucje miały czas na dostosowanie się do zmian.

Ministerstwo przypomniało, że od 1 czerwca br. wszystkie instytucje finansowe (banki, instytucje kredytowe), a także notariusze mają obowiązek sprawdzenia statusu numeru PESEL, zanim między innymi udzielą pożyczki czy sprzedadzą sprzęt na raty.

"Dzięki temu można spać spokojnie. Nawet jeśli zdarzy się, że ktoś weźmie na nas kredyt, nie będziemy musieli udowadniać, że nie był on zaciągnięty przez nas, a bank czy inna instytucja, która kredytu udzieliła, nie będzie mogła wysuwać wobec nas roszczeń z tego tytułu" - podkreślił resort.

Zastrzec PESEL można na trzy sposoby: w aplikacji mObywatel, na stronie gov.pl i w urzędzie. Zastrzeżenie numeru PESEL jest bezpłatne i dobrowolne – nie ma obowiązku tego robić. Aby skorzystać z tej możliwości, trzeba być osobą pełnoletnią i mieć zdolność do czynności prawnych.