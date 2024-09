IMGW ostrzega. Burze i silny deszcz na Śląsku

Ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym deszczu z burzami obowiązuje od 19 w niedzielę do poniedziałkowego przedpołudnia i obejmuje południową część woj. śląskiego – Bielsko-Białą oraz powiaty: bielski, cieszyński i żywiecki.

"Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 30 mm do 50 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h" - podaje IMGW.

Dla pozostałej części regionu wydano ostrzeżenie, również pierwszego stopnia, przed burzami, które są spodziewane od 19 do 1 w nocy. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h" - podano w komunikacie.