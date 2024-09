W Nysie doszło do uszkodzenia wału przeciwpowodziowego. Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz wezwał do natychmiastowej ewakuacji miasta. Ci, którzy pozostają w mieście, wzywani są do wejścia na wyższe kondygnacje budynków.

Sytuacja w Nysie (woj. opolskie) uległa dramatycznemu pogorszeniu po przerwaniu wału przeciwpowodziowego, chroniącego miasto przed wezbranymi wodami Nysy Kłodzkiej. Wcześniej w poniedziałek trwała ewakuacji pacjentów tamtejszego szpitala. Woda zalewała kolejne ulice miasta od niedzieli. Burmistrz miasta w dramatycznym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych powiedział, że zalane może być całe miasto. Sytuacja jest bardzo groźna, zagraża życiu i zdrowiu mieszkańców - mówił Kordian Kolbiarz. Jak poinformował, jest obawa, że woda z przerwanego wału popłynie w kierunku miasta. Na miejscu jest obecne wojsko, które próbuje uszczelnić wały.