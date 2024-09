Podejrzenie podziału rynku i ustalania cen

Do UOKiK dotarły sygnały, że ABB Polska, będąca częścią globalnego koncernu technologicznego, mogła zawrzeć nielegalne porozumienia z partnerami dystrybucyjnymi. Porozumienia te miałyby dotyczyć podziału rynku, przydzielania konkretnych klientów oraz projektów partnerom, a także ustalania cen i wymiany informacji, co mogłoby ograniczać konkurencję. Niepokojące jest również to, że praktyki te mogły obejmować publiczne przetargi.

Doszło do zmowy?

Reklama

Postępowanie wyjaśniające dotyczy potencjalnych naruszeń, a nie konkretnych firm. Jeśli zgromadzone dowody potwierdzą podejrzenia, Prezes UOKiK może wszcząć formalne postępowanie antymonopolowe i postawić zarzuty. Przedsiębiorcom, którzy brali udział w zmowie, grozi kara finansowa do 10 proc. rocznego obrotu firmy, a menedżerom odpowiedzialnym za zawarcie zmowy – do 2 milionów złotych.

Reklama

UOKiK przypomina, że przedsiębiorcy oraz menedżerowie, którzy dobrowolnie współpracują z Urzędem i dostarczają dowody na nielegalne działania, mogą skorzystać z programu leniency. Program ten daje możliwość obniżenia lub nawet uniknięcia sankcji finansowych. Przedstawiciele UOKiK są dostępni do kontaktu pod numerem telefonu, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące tego programu, również anonimowe.

Szczegóły sprawy i dalsze kroki będą zależeć od wyników analiz zgromadzonego materiału dowodowego.