Koleżanka będąca managerem służby zdrowia na Dolnym Śląsku przekazała mi tę informację - napisała Marianna Schreiber.

Wskazała, że "jako obywatele mamy prawo do takich informacji, a brak reakcji ze strony władz budzi zaniepokojenie".

Kontrowersyjny wpis Marianny Schreiber

W odpowiedzi na te informacje policja załączyła do swojego wpisu wpis influencerki i przekreśliła go na czerwono. Podkreślono, że każdy, kto nie może skontaktować się z bliską osobą lub ma jakiekolwiek informacje o zaginięciu, powinien jak najszybciej zgłosić to do najbliższej jednostki Policji.

Policja poszukuje jednej osoby

Funkcjonariusze dodali, że aktualnie prowadzą poszukiwania jednej osoby, która zaginęła na terenach dotkniętych powodzią.

7 ofiar klęski

Wcześniej komendant główny policji nadinspektor Marek Boroń przekazał, żeliczba zgonów spowodowanych przez powódź nie zwiększyła się. Zginęło siedem osób, a jedna wciąż jest poszukiwana.