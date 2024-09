Podszywanie się pod numery telefonów to metoda, którą cyberprzestępcy chętnie wykorzystują do manipulacji i oszustw. 25 września weszło w życie prawo, które ma na celu ochronę obywateli przed tzw. spoofingiem telefonicznym.

Operator zablokuje połączenie

Od 25 września operatorzy telekomunikacyjni mają obowiązek blokowania połączeń, które ukrywają prawdziwy numer nadawcy. We wrześniu 2023 roku została przyjęta Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, która właśnie weszła w życie.

Operatorzy wprowadzili zaawansowane rozwiązania, które mają ochronić obywateli przed zagrożeniem jakim jest podszywanie się pod numer znanej instytucji, urzędu czy nawet bliskiej osoby w celu wyłudzanie danych osobowych lub nakłonienie do takich działań jak przelanie pieniędzy na konto oszusta. Gdy system nie będzie miał pewności co do prawdziwości numeru oznaczy połączenie jako "numer zastrzeżony".

Spoofing – co to takiego?

Spoofing telefoniczny to technika oszustwa, w której osoba dzwoniąca fałszuje numer telefonu wyświetlany na urządzeniu odbiorcy, aby wyglądało, że połączenie pochodzi z zaufanego źródła. Oszuści stosują tę metodę, aby wprowadzić w błąd osoby odbierające połączenie i nakłonić je do udzielenia wrażliwych informacji, takich jak dane osobowe, numery kont bankowych czy hasła.

Spoofing może przybrać formę podszywania się pod bank (oszust dzwoni, podając się za pracownika banku i prosi o potwierdzenie danych lub hasła, aby rzekomo zabezpieczyć konto) lub pod urzędnika (osoba dzwoniąca twierdzi, że reprezentuje instytucję rządową i potrzebuje informacji dotyczących np. podatków lub identyfikacji). Czasem dzwoniący podszywa się pod firmę windykacyjną lub operatora usług żądając natychmiastowej zapłaty rzekomego zadłużenia.