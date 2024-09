Od początku roku straż miejska może kontrolować czy poszczególne domy i mieszkania zostały wpisane Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Za brak zgłoszenia źródła ciepła do CEEB grozi kara do 5 tys. zł. Jak informuje serwis Interia, w samym Poznaniu po wprowadzeniu nowego przepisu tylko w ciągu miesiąca strażnicy miejscy dokonali 450 kontroli. Kontrole mogą przeprowadzać m.in. urzędnicy, kominiarze i inspektorzy ochrony środowiska.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

CEEB – co to takiego?

CEEB to Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, innymi słowy system informacji o źródłach ogrzewania budynków. Celem utworzenia CEEB jest stworzenie bazy danych, dzięki której każda gmina będzie mogła podejmować odpowiednie działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków powinny być wpisane następujące urządzenia: piece, kominki, kuchnie węglowe, kotły, grzejniki gazowe, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne oraz ogrzewanie elektryczne.

Reklama

Kontrole domów trwają

Strażnicy miejscy uzyskali uprawnienia do nadzoru nad źródłami ciepła i spalania paliw w budynkach w połowie 2022 roku. Od tego czasu istnieje obowiązek wpisania budynków do CEEB. Kontrolerzy mogą wchodzić na teren nieruchomości, żądać okazania dokumentów potwierdzających wpis do CEEB oraz weryfikować czy informacje zawarte w deklaracjach są prawdziwe. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umożliwienia przeprowadzenia kontroli. Za odmowę lub utrudnianie kontroli grozi kara grzywny.

Kto musi zgłosić budynek do CEEB?

Termin na złożenie deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków upłynął 30 czerwca 2022 roku. Obecnie zgłoszenia dotyczą jedynie nowych budynków lub budynków, w których zmieniono źródło ciepła. W takim przypadku zgłoszenia można dokonać osobiście w urzędzie miasta lub gminy, listownie lub online. W przypadku nowych budynków jest 14 dni na wpis w rejestrze.

Czy po terminie można złożyć deklarację o źródle ciepła?

Co zrobić w przypadku niezłożenia deklaracji o źródle ciepła w odpowiednim terminie? Dla przykładu, Urząd Miasta we Włocławku udzielił następującej odpowiedzi na to pytanie: "Należy wyrazić czynny żal i pilnie złożyć wypełnioną deklarację" - informował Urząd Miasta we Włocławku. Istotne jest jednak to, że wyrażenie czynnego żalu i złożenie wypełnionej deklaracji zadziała tylko do momentu, nim zostanie wszczęta procedura egzekucyjna.