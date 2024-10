Agata i Wojtek Sawiccy to twórcy blogaLife on Wheelz. Influencer choruje na dystrofię mięśniową Duchenne'a. W sieci pokazuje jak wygląda jego codzienność. Często robi to z przymrużeniem oka.

Agata i Wojtek z Life on Wheelz w sierpniu ogłosili rozstanie

Kilka lat temu Wojtek i Agata poznali się i zostali parą. Ślubu udzielała im prezydent Gdańska - Aleksandra Dulkiewicz. Niestety związek ten nie przetrwał próby czasu. W sierpniu para poinformowała, że się rozstaje. Teraz obydwoje odwiedzili program "Dzień dobry TVN". Opowiedzieli o tym, jak wygląda teraz ich życie.

Reklama

Wojciech Sawicki wyznał, że ta decyzja kotłowała się w nim od pół roku.

Próbowaliśmy różnych rzeczy, różnych rozwiązań, nawet się przeprowadziliśmy do Warszawy. Wiadomo, to nie jest łatwa decyzja, zawsze są jakieś wątpliwości, czy warto próbować. W pewnym momencie człowiek myśli: "ile można próbować? Może trzeba coś zmienić po prostu" - powiedziała z kolei Agata.

Para rozstała się, ale nadal wspólnie mieszka. Oto powód

To ona pierwsza zasugerowała, że powinni się rozstać. Wojtek na to przystał.

Stwierdziłem, że nie ma sensu utrzymywać relacji, która na jakimś poziomie już nie działa. Poczułem w Warszawie, że mogę się rozwijać we własnym jakimś kierunku, że możemy pójść w różnych kierunkach i że to jest potrzebne nam w tym momencie i czuję, że to dobra decyzja, bo jesteśmy w związku przyjacielskim - powiedział Wojtek.

Mimo, że się rozstali, obydwoje przyznają, że ich relacja układa się dużo lepiej. Nadal mieszkają razem i jak tłumaczą "czekają na moment, gdy ich sytuacja znacząco się zmieni".

Reklama

Mieszkanie wspólne, dopóki jest nam to potrzebne i dopóki nasze sytuacje nie staną się bardziej niezależne, dopóki każde z nas nie ogarnie swojego niezależnego życia, to nie przeszkadza nam wspólne mieszkanie, bo nie jesteśmy swoimi wrogami - wyjaśnia Agata.

Kup subskrypcję "Dziennika Gazety Prawnej".