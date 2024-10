Rejestr Dłużników to baza prowadzona przez Biuro Informacji Gospodarczej. Znajdują się w niej dane o zaległościach finansowych konsumentów i przedsiębiorców. Baza może też zawierać informacje pozytywne – dotyczące terminowych płatności.

Z informacji BIG InfoMonitor wynika, że w bazie znajduje się ok. 2,1 miliona osób określanych jako "niesolidny dłużnik". Długi obejmują różnego rodzaju zobowiązania, np. nieopłacone rachunki telekomunikacyjne, opłaty sądowe, mandaty za jazdę bez biletu, alimenty, a także czynsze oraz raty pożyczek. Łącznie zadłużenie wynosi prawie 47 miliardów złotych.

Kontrole dłużników. Kto sprawdza konsumentów?

Dłużników sprawdzają m.in. banki. Tylko w poprzednim roku liczba raportów pobranych w celu oceny zdolności płatniczej konsumentów zwiększyła się o prawie 4 miliony w stosunku do roku 2022.

Sprawdzanie wiarygodności płatniczej jest dziś popularne w każdej grupie wiekowej, zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Co istotne, wzrosło w ostatnim czasie zainteresowanie osobami poniżej 30. roku życia. Rzadziej natomiast sięgano po raporty w przypadku osób powyżej 70. roku życia.

Jak mówi prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, w zeszłym roku 22 proc., czyli niemal 1,8 mln osób, które zostały sprawdzone, okazały się niesolidnymi płatnikami. "Więcej niż co piąta osoba nie regulowała już jakichś zobowiązań, a chciała zaciągnąć kolejne” – mówi. Jak dodaje, taka informacja to spore ograniczenie ryzyka strat dla obsługujących je firm, a "dla dłużnika sygnał, że coś z tą sytuacją należy zrobić”.

Biuro Informacji Gospodarczej BIG InfoMonitor zbiera i udostępnia informacje o wiarygodności płatniczej konsumentów. Jednak wpis do rejestru nie może nastąpić bez powiadomienia dłużnika - na 30 dni przed zgłoszeniem długu o wartości co najmniej 200 zł osoba zadłużona powinna otrzymać pisemną notyfikację. Powinny znaleźć się w niej informacje o rodzaju zadłużenia oraz BIG, do którego dane zostaną zgłoszone.