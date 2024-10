Obowiązek szczepień nakłada ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Szczepienia ochronne w Polsce są realizowane w oparciu o obowiązujący Program Szczepień Ochronnych (tzw. kalendarz szczepień), który co roku jest aktualizowany i ogłaszany przez Głównego Inspektora Sanitarnego, w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia.

Coraz mniej zaszczepionych dzieci

Najnowsze statystyki, dotyczące szczepień w Polsce pochodzą z roku 2022 i zostały opublikowane w Biuletynie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Wynika z nich, że z roku na rok spada liczba zaszczepionych dzieci. Odnosząc się do wymagań wskazanych w Kalendarzu Szczepień, w 2022 r. w Polsce 83,9% dzieci w trzecim roku życia zostało w pełni zaszczepionych; 14,6 proc. stanowiły dzieci zaszczepione częściowo, a dzieci niezaszczepionych w ogóle było ok. 1,6 proc. Dla porównania, w 2021 r. w pełni zaszczepionych dzieci było 83,4 proc., a w 2020 wskaźnik sięgał 85 proc.

Mandaty zamiast kar

Główny Inspektor Sanitarny dr Paweł Grzesiowski chce zmienić system kar za nieszczepienie dzieci. Zamiast grzywny proponuje mandaty. Przekazał także, że jego urząd tworzy bazę danych dzieci niezaszczepionych, której do tej pory nie było.

- Są to mniejsze kwoty, ale to od razu daje możliwość wskazania, że dane zachowanie jest nieakceptowane przez system ochrony zdrowia w Polsce. Dzisiaj kary grzywny za nieszczepienie wynoszą kilkadziesiąt tysięcy złotych, (...) natomiast my proponujemy mandaty w wysokości kilkuset złotych, egzekwowane prawie natychmiast, w zwykłej procedurze mandatowej - powiedział na antenie TVN24.

Polacy o mandatach za brak szczepień

Polacy są podzieleni ws. pomysłu wprowadzenia mandatów dla rodziców, którzy nie szczepią swoich dzieci – wynika z sondażu SW Research dla "Wprost".

Na pytanie: „Czy popierasz pomysł szefa GIS, by karać mandatami rodziców, którzy nie szczepią dzieci?", 42,7 proc. ankietowanych odpowiedziało „tak". Niewiele mniej, bo 36,6 proc. było przeciwnego zdania, a co piąty badany nie miał w tej sprawie zdania.