Kolejna epidemia w Polsce. Rekordowa liczba zachorowań

Do połowy października w Polsce zarejestrowano ponad 38 tysięcy przypadków zakażeń wirusem RSV, co stanowi prawie czterokrotny wzrost w porównaniu do całego ubiegłego roku. Jeszcze bardziej niepokojąca jest sytuacja związana z krztuścem – w ciągu ostatnich dwóch tygodni zachorowało prawie cztery tysiące osób.