Poznański tramwaj 102N, czyli słynny "kanciak” wyjechał na warszawskie tory. Pasażerowie mogą nie tylko przejechać się wyjątkowym pojazdem. Otrzymują także od gości z Poznania słynny poznański specjał – rogale świętomarcińskie. Na jakiej trasie można spotkać tramwaj?

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Tramwaj z Poznania i rogale świętomarcińskie

"Kto powiedział, że Poznań i Warszawa nie pałają do siebie sympatią? To bujda na resorach tramwajowych! Już jutro mamy przyjemność wspólnie świętować nadchodzące imieniny ulicy Święty Marcin, i to w wyjątkowy sposób. Na ulice Warszawy wyjedzie poznański tramwaj 102N, czyli słynny "kanciak" - poinformowały w środę Tramwaje Warszawskie w mediach społecznościowych.

Poznański tramwaj 102N kursuje w czwartek 7 listopada w Warszawie. Trasa "kanciaka” obejmuje Plac Narutowicza – Filtrowa – Nowowiejska – Niepodległości – Chałubińskiego – Jana Pawła II – Solidarności – Marszałkowska – Nowowiejska – Filtrowa – Plac Narutowicza. Tramwajem można się przejechać w godzinach od 10.00 do 16.00.

Tramwaj jeździł już po Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim i Wrocławiu. Na poznańskie tory wyjedzie 9 i 10 listopada. Z kolei 11 listopada ulicą Święty Marcin w Poznaniu przejdzie tradycyjnie kolorowy korowód, prowadzony przez jej patrona. Na uczestników obchodów święta będzie czekać kiermasz, koncerty i pokazy dla całych rodzin.