Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rodziny podkreśla, że maksymalna wysokość tego świadczenia nie zmieniała się od 2008 roku mimo że w ciągu tego czasu koszty życia znacząco wzrosły. Z tego względu został przygotowany projekt zwiększający wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego o 100 proc. (czyli o 500 zł). We wtorek został on zaakceptowany przez Radę Ministrów.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Obowiązek alimentacyjny dotyczy głównie rodziców wobec małoletnich dzieci. Rodzice mają obowiązek pokrywać koszty związane z utrzymaniem, wychowaniem i edukacją dzieci, niezależnie od tego, czy pozostają w związku małżeńskim, czy nie.

Reklama

Świadczenie alimentacyjne - co to takiego?

Świadczenie alimentacyjne wypłacane jest na dziecko jeśli jeden z rodziców dziecka nie płaci alimentów. Wypłaca je gmina właściwa ze względu na zamieszkanie dziecka do momentu ukończenia przez nie 25 roku życia. Wypłata świadczenia kontynuowana jest powyżej 18. roku życia jeśli dziecko się uczy. O świadczenia z funduszu można starać się tylko wtedy, gdy alimenty nie są na bieżąco płacone.

Wyższe świadczenie alimentacyjne

Nowe przepisy będą miały zastosowanie od października 2024 roku co oznacza, że przewidziane jest wyrównanie od 1 dnia tego miesiąca. To rezultat przyjęcia przez rząd projektu nowelizacji ustawy dotyczącego zwiększenia świadczeń z funduszu alimentacyjnego z 500 do 1000 zł miesięcznie.

Wypłaty o których mowa dotyczą świadczeń ustalonych zgodnie z zasadami. Jak podkreśla resort, jest to odpowiedź na wzrost kosztów utrzymania oraz wysokość alimentów na dzieci, jakie określają sądy.