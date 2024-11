Włamanie w środku nocy

W nocy z wtorku na środę, około godziny 2:50, doszło do próby kradzieży w kantorze na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie. Dwaj mężczyźni, w maskach i uzbrojeni w młoty, wtargnęli do wnętrza lokalu. Szybko przystąpili do demolowania punktu, próbując rozbić szyby ochronne w okienku kasowym. Jednak ich działania nie przyniosły efektu – włączył się alarm, który zmusił ich do ucieczki.

Reklama

Nagranie z monitoringu obiegło sieć – właściciele ostrzegają

Cały incydent został zarejestrowany przez monitoring kantoru, a nagranie zostało upublicznione przez właścicieli na profilach społecznościowych. Na wideo widać, jak zamaskowani mężczyźni próbują włamać się do kasowego okienka. Właściciele podkreślili profesjonalizm swojego pracownika, który szybko powiadomił odpowiednie służby, co przyczyniło się do błyskawicznej reakcji i uniemożliwienia kradzieży.

"Bądźcie czujni" – apel właścicieli kantoru do mieszkańców

Po zdarzeniu właściciele kantoru zdecydowali się ostrzec mieszkańców przed podobnymi incydentami, apelując o zachowanie szczególnej ostrożności. Bądźcie czujni. Sprawcy zbiegli, ale poszukiwania trwają. Kontynuujemy pracę - napisali na swoim profilu. Podziękowali także pracownikowi sąsiedniego kantoru, który zaoferował pomoc.

Policja poszukuje sprawców

Policja potwierdziła, że doszło do próby kradzieży, jednak sprawcy zbiegli, a nic nie zginęło. Obecnie trwają intensywne czynności dochodzeniowe mające na celu ustalenie tożsamości napastników oraz ich ujęcie. Na chwilę obecną policja nie ujawnia szczegółów, ale mieszkańcy Szczecina proszeni są o zgłaszanie wszelkich informacji, które mogą pomóc w śledztwie.