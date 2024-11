Posłowie Lewicy zainicjowali w ubiegły piątek procedurę legislacyjną mającą na celu wprowadzenie dnia wolnego od pracy w Wigilię Bożego Narodzenia. Przedstawicielka klubu, posłanka Katarzyna Ueberhan, zaproponowała, aby projekt został niezwłocznie przekazany do drugiego czytania, pomijając etap prac w komisjach.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Wolna Wigilia. Jaką decyzję podjął Sejm?

Podczas głosowania 8 listopada większość posłów opowiedziała się za tym, aby projekt ustawy został skierowany do dalszych prac w komisjach. Pomimo poparcia ze strony Prawa i Sprawiedliwości oraz Lewicy, wniosek o bezpośrednie przejście do drugiego czytania nie uzyskał wymaganej liczby głosów. Ostatecznie zdecydowano, że projektem zajmą się dwie wskazane komisje.

Sejm podjął decyzję o przekazaniu projektu ustawy o ustanowieniu Wigilii dniem wolnym od pracy do dalszych prac w dwóch komisjach sejmowych: Polityki Społecznej i Rodziny oraz Gospodarki i Rozwoju.

Reklama

Szymon Hołownia o wolnej Wigilii w tym roku

We wtorek, 12 listopada marszałek Sejmu pytany o to, jaka jest szansa, że tegoroczna Wigilia będzie dniem wolnym, odpowiedział: Szczerze? Umiarkowana. Dodał też: Ten projekt został złożony dość późno, a proszę pamiętać, że on teraz, jeżeli ma być procedowany nie na rympał, (...) to potrzebuje przejść przez komisje.

Zaznaczył, że w dyskusji nad tą kwestią chcieliby uczestniczyć przedstawiciele różnych grup interesu:Chcą się wypowiedzieć kasjerki, ja je słyszę za każdym razem, jak idę do sklepu, że wypowiadają się i jasno mówią, że chcą wolnej Wigilii. Ale chcą się też wypowiedzieć przedsiębiorcy, chcą się wypowiedzieć pracownicy choćby administracji, bo też już mają pracę poplanowaną - wyliczał.

Szymon Hołownia zwrócił uwagę na potencjalne trudności związane z szybkim procedowaniem projektu ustawy, wskazując, że biorąc pod uwagę konieczność jego rozpatrzenia przez komisje sejmowe, Sejm, Senat oraz uzyskania podpisu prezydenta, wejście w życie ustawy około 20 grudnia mogłoby okazać się zbyt krótkim terminem. Podkreślił, że wprowadzenie tak istotnych zmian w tak krótkim czasie, w okresie świątecznym, kiedy funkcjonowanie wielu systemów ulega zmianie, może stanowić poważne wyzwanie.

Dobrze, że ten projekt jest. Będziemy o nim rozmawiać, ale z takiego czysto techniczno-legislacyjnego punktu widzenia myślę, że to w tym roku może być trudne do wykonania- powiedział marszałek Sejmu.

Co zaproponowano w projekcie?

Projekt zakłada wprowadzenie ogólnokrajowego dnia wolnego od pracy w Wigilię Bożego Narodzenia. Oznacza to, że wszyscy pracownicy, bez wyjątku, mieliby prawo do odpoczynku w tym dniu, niezależnie od dotychczasowych regulacji, które pozwalały na pracę w niektórych sektorach, takich jak handel, do godziny 14:00.

Wolna Wigilia, ale tylko pod pewnym warunkiem?

W związku z propozycją uczynienia Wigilii Bożego Narodzenia dniem wolnym od pracy pojawiają się postulaty przywrócenia charakteru roboczego Świętu Trzech Króli. W opinii przesłanej do Marszałka Sejmu Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl zwróciła uwagę, że mimo poparcia pracowników, proponowany projekt może wywołać niepożądane skutki społeczne i gospodarcze.

W szczególności dotyczy to sektorów takich jak handel czy gastronomia, które w okresie świątecznym osiągają najwyższe przychody. Pracownicy tych branż, pełniący kluczową rolę w przygotowaniach świątecznych, będą obciążeni dodatkowymi obowiązkami.

Federacja, choć odrzuca obecny kształt projektu, proponuje rozwiązanie kompromisowe, zakładające wprowadzenie wolnej Wigilii w zamian za zniesienie innego ustawowego dnia wolnego. W opinii przesłanej przez Roberta Składowskiego prezesa Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl zaproponowano, aby parlament podjął dyskusję nad możliwością zastąpienia wolnej Wigilii innym dniem wolnym, takim jak Święto Trzech Króli czy Święto Państwowe 1 maja.

Polecamy miesięczną subskrypcję cyfrową DGP - Pakiet Premium