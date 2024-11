Prezydent Andrzej Duda spotkał się w środę z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Tematem rozmów była m.in. kwestia przekazanie Ukrainie przez Polskę samolotów MiG-29. Polski prezydent podkreślał, że samoloty te są aktualnie przez Polskę używane - działają one w ramach realizowanej misji Air Policing.

Reklama

Polska przekaże Ukrainie samoloty MiG-29? Stanowcze słowa Dudy

Duda zaznaczył, że jeżeli Polska miałaby przekazać MiG-i Ukrainie, "to warunek fundamentalny jest jeden - nasze niebo musi być zabezpieczone". Mówił, że w związku z ewentualnym przekazaniem samolotów, sojusz musiałby zapewnić bezpieczeństwo naszego nieba, przesuwając samoloty z innych państw NATO, aby zabezpieczyć polską przestrzeń powietrzną.

Prezydent stwierdził, że ciągle pojawiają się rosyjskie prowokacje, naruszenia przestrzeni powietrznej NATO, to tutaj jest potencjalne zagrożenie rosyjskimi rakietami, które kilkukrotnie już naruszały polską przestrzeń powietrzną.

- Zabezpieczenie nieba jest dla nas sprawą absolutnie oczywistą, fundamentalną, podstawową i my od tego nie odstąpimy - mówił prezydent. - Dopóki nie będziemy mieli tutaj pełnych gwarancji, dopóty nie możemy przekazać naszych samolotów, bo są one nam potrzebne do zabezpieczenia bezpieczeństwa tutaj - zaznaczył.

Czytaj także: