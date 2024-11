Pracownicy Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zwrócili się do wiceministra Krasonia z prośbą o przyznanie im dodatku motywacyjnego, podobnego do tego, który otrzymali pracownicy pomocy społecznej. Uważają, że wykluczenie ich z tego świadczenia jest niesprawiedliwe. Wiceminister odpowiedział, że resort pracy pracuje nad zmianami w systemie pomocy społecznej.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Pracownicy Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności domagają się dodatku do pensji

Pracownicy zatrudnieni w 165 powiatowych zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności złożyli oficjalny wniosek do wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej, Łukasza Krasonia, domagając się włączenia ich do grupy beneficjentów rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" iprzyznania im dodatku motywacyjnego w wysokości 1000 złotych miesięcznie.

Jak wskazano w jednym z pism cytowanych przez Serwis Samorządowy PAP, wykluczenie z programu dodatków motywacyjnych pracowników realizujących zadania wynikające z innych ustaw niż ustawa o pomocy społecznej oceniają jako niesprawiedliwe i dyskryminujące. Według nich takie przepisy prowadzą do nieuzasadnionego podziału pracowników, co może negatywnie wpłynąć na ich motywację i lojalność wobec pracodawcy. Zamiast motywować, dodatek ten może stać się źródłem frustracji i prowadzić do odpływu wykwalifikowanych kadr.

Reklama

Jak podkreślono, pracownicy zespołów orzeczniczych są często pierwszą linią wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. To właśnie do nich zgłaszają się osoby poszukujące informacji o przysługujących im świadczeniach i pomocy. Dlatego też podwyżka wynagrodzeń, w postaci dodatku motywacyjnego, jest nie tylko kwestią finansową, ale przede wszystkim wyrazem uznania dla naszej kluczowej roli w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Jak podkreślili, ich praca ma bezpośredni wpływ na jakość życia wielu osób i przyczynia się do poprawy funkcjonowania takich obszarów jak zdrowie, edukacja i rehabilitacja. Pracownicy zwrócili uwagę na znaczący wzrost obciążenia zadaniami, jakiemu podlegają zespoły orzecznicze w ostatnich latach.

Jesteśmy tym przytłoczeni i po ludzku zmęczeni oraz sfrustrowani faktem, że nie idzie za tym wzrost wynagrodzeń. Jesteśmy niedużą grupą zawodową, nisko wynagradzaną, często traktowaną marginalnie, jak w przypadku wykluczenia nas z prawa do otrzymywania dodatku motywacyjnego – czytamy.

Dodatki motywacyjne dla pracowników. Oto odpowiedź wiceministra

Jak podaje Serwis Samorządowy PAP, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymało zapytanie od grupy posłów dotyczące dodatku motywacyjnego dla pracowników pomocy społecznej. Parlamentarzyści pytali m.in. o planowane zmiany w przepisach, które uwzględniłyby oczekiwania wszystkich pracowników sektora pomocy społecznej, także tych, którzy obecnie nie otrzymują dodatku.

Wiceminister Krasoń poinformował, że kwestie związane z wynagrodzeniami pracowników samorządowych, w tym zatrudnionych w pomocy społecznej, są regulowane na poziomie lokalnym przez właściwe organy samorządowe. Rząd nie ma bezpośredniego wpływu na kształtowanie tych wynagrodzeń.

Jak podkreślił wiceminister, zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44, z późn. zm.), powiaty realizujące zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) mogą otrzymać dodatkowe środki w wysokości do 2,5 proc. kwoty przeznaczonej na realizację tych zadań. Środki te mogą być wykorzystane między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadań.

Równolegle poinformował, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainicjowało proces zmian systemowych w sferze pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych. W ramach tych działań prowadzone są również analizy dotyczące wynagradzania pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań w wymienionych obszarach, przy aktywnym udziale przedstawicieli samorządów.

Dla których pracowników 1000 zł dodatku do pensji i na jakich zasadach?

Od lipca 2024 roku wprowadzono nowe świadczenie w wysokości 1000 złotych brutto miesięcznie, przeznaczone dla pracowników sektora pomocy społecznej. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dodatek ten otrzymają m.in. pracownicy socjalni, opiekunowie dziecięcy oraz osoby pracujące w rodzinnych domach dziecka i pieczy zastępczej.

Dodatek finansowy otrzymają pracownicy zatrudnieni w szeroko pojętej pomocy społecznej, w tym w ośrodkach pomocy społecznej, centrach usług społecznych, domach pomocy społecznej, placówkach specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach wsparcia (również dla osób z zaburzeniami psychicznymi), dziennych domach pomocy, domach dla matek z dziećmi, schroniskach dla osób bezdomnych oraz klubach samopomocy.

Dodatki obejmą także pracowników sektora pomocy społecznej, w tym: asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, personel placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, placówek wsparcia dziennego oraz żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów prowadzonych przez samorządy.

Pracownicy objęci programem otrzymują miesięczną premię motywacyjną w wysokości 1000 zł brutto za pełny etat. Wypłata dotyczy okresu od lipca 2024 roku do grudnia 2024 roku, a następnie od stycznia do grudnia każdego kolejnego roku. Wysokość premii jest proporcjonalna do wymiaru czasu pracy, z wyjątkiem rodzin zastępczych. Premia przysługuje za czas faktycznej pracy, z wyłączeniem zwolnień lekarskich, a jej wysokość zależy od długości zatrudnienia.

Polecamy miesięczną subskrypcję cyfrową DGP - Pakiet Premium