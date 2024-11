Wstrząs odnotowano w czwartek ok. godz. 16.00.

Zaniepokojeni mieszkańcy

W sieci pojawiły się następnie liczne komentarze zaniepokojonych mieszkańców. Jak poinformował prezes Wacławek, wstrząs nastąpił w dużej odległości od ścian. Na dole został odczuty akustycznie, bez skutków. Załogę wycofano - zaznaczył prezes.

Reklama

W połowie br. władze Węglokoksu Kraj poinformowały, że jedyna należąca do tej spółki kopalnia Bobrek-Piekary będzie fedrowała do końca 2025 r., a potem rozpocznie się jej likwidacja. Przedsiębiorca odwołał się przy tym do negatywnej opinii komisji powołanej przez prezesa Wyższego Urzędu Górniczego ws. możliwości bezpiecznego prowadzenia robót górniczych.

Tragedia w kopalni

26 marca br. w drążonym chodniku 1M kopalni Bobrek wystąpił wstrząs o sile 2x10 do potęgi 6 dżula. W chodniku przebywało 14 pracowników, z których sześciu zostało bezpośrednio objętych skutkami wstrząsu. Z tej grupy czterech górników opuściło rejon zagrożenia o własnych siłach, jeden był transportowany, a ostatni - częściowo pochwycony przez zawał - zmarł w trakcie akcji ratowniczej.

Po tym zdarzeniu dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach wstrzymał prowadzenie robót w tym rejonie, czyniąc jednym z warunków wznowienia prac uzyskanie przez przedsiębiorcę pozytywnej opinii komisji ds. zagrożeń w zakładach górniczych. Wniosek ten został zaopiniowany negatywnie przez powołaną przez prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach komisji ds. zagrożeń w zakładach górniczych.

Zakończenie produkcji

Odnosząc się do opinii zarząd Węglokoksu Kraj zaznaczył, że skutkuje ona „znacznym ograniczeniem zasobów możliwych do wydobycia i koniecznością zakończenia procesu produkcji do końca 2025 r.” Zapewnił, że przeprowadzi proces likwidacji w oparciu o zapisy zawarte w umowie społecznej z 28 maja 2021 r., z wykorzystaniem gwarancji świadczeń socjalnych w całym okresie likwidacji.