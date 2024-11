Marianna Schreiber była żoną polityka PiS. Niestety związek ten nie przetrwał o czym opinia publiczna, ale i sama celebrytka dowiedzieli się z wywiadu, którego jej mąż udzielił w jednej z lokalnych stacji radiowych.

Marianna Schreiber ma nowego partnera? To on towarzyszył jej na zakupach

Startujący w wyborach samorządowych Łukasz Schreiber ogłosił wówczas, że zamierza rozwieść się ze swoją żoną. Marianna długo przeżywała to rozstanie, zajmując się po drodze między innymi walkami MMA. Okazuje się, że jej serce znowu mocniej zabiło.

Z doniesień "Faktu" wynika, że nowym partnerem Marianny jest Przemysław Czarnecki. Kilka dni temu była żona Łukasza Schreibera zamieściła w sieci wpis, z którego wynikało, że otrzymała od tajemniczego mężczyzny czerwony bukiet róż.

Jak podał "Fakt" Marianna niedawno robiła zakupy w jednym ze sklepów na Mokotowie. Towarzyszył jej właśnie Przemysław Czarnecki, który również był politykiem PIS. Para miała nie szczędzić sobie czułości i wspólnie odjechać ze sklepu.

Kim jest nowy adorator Marianny Schreiber?

Nowa sympatia Marianny Schreiber jest od niej siedem lat starsza. Jego ojcem jest Ryszard Czarnecki, który we wrześniu tego roku został zatrzymany przez CBA wraz z żoną Emilią H. Polityk poza Przemysławem, ma też syna Bartosza z poprzedniego małżeństwa oraz 13-letnie Stanisława ze związku z obecną żoną.

Przemysła Czarnecki podobnie jak ojciec próbował swoich sił w polityce. Był w klubie PiS. analitykiem ds. bezpieczeństwa. Potem dwa razy próbował dostać się do Sejmu, bez powodzenia. W czerwcu 2014 roku zasiadł w ławach sejmowych zastępując Dawida Jackiewicza. Kolejne dwie kampanie wyborcze również pomogły mu dostać się do Sejmu. Nie przeszkodził mu w tym nawet prokuratorski zarzut, który postawiono mu po zajściu z noworocznego poranka w 2019 r.

Awantura w domu Przemysława Czarneckiego. Poseł usłyszał zarzuty

W mieszkaniu Czarneckiego i jego żony doszło do sprzeczki. Chrzestny ich córki został zraniony nożem w dłoń. Mężczyzna według mojej wiedzy rozciął sobie dłoń. Podobno mnie za to obwinia, ale to nieprawda, gdyż nawet nie byłem bezpośrednim świadkiem zdarzenia. Był pijany, gdy przyjechała policja, miał bodajże 2,3 promila. A ja byłem całkowicie trzeźwy - mówił o całej sprawie Czarnecki. Postawiono mu zarzut spowodowania obrażeń ciała. Proces wciąż trwa. Przemysław Czarnecki zrzekł się immunitetu w styczniu 2020 roku. Dwa lata później znaleziono go pijanego do nieprzytomności na przystanku autobusowym na warszawskim Wilanowie. Trafił do izby wytrzeźwień i za karę został zawieszony w prawach członka partii.

Jak wynikało z doniesień TVN24 podczas całej IX kadencji Sejmu tylko raz przemawiał z mównicy sejmowej. Więcej do Sejmu się nie dostał a w 2024 roku kandydował do sejmiku dolnośląskiego. Nie zyskał odpowiedniej liczby głosów, ale objął mandat radnego wojewódzkiego po Grzegorzu Mackim. Nie wiadomo też, czy Przemysław Czarnecki rozstał się ze swoją żoną Łucją, z którą miał córkę Aleksandrę.