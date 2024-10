Marianna Schreiber w polskim show-biznesie zaistniała biorąc udział w programie "Top Model". Wystąpiła w 10. edycji tego show w 2021 roku. Co prawda nie dostała się do ścisłej czołówki, ale nie dała o sobie zapomnieć. Postanowiła zająć się polityką i założyła własną partię "Mam dość".

Marianna Schreiber rozstała się z mężem siedem miesięcy temu

Potem wstąpiła do wojska i została gwiazdą freak fightów. W międzyczasie opowiadała o swoim małżeństwie z politykiem PiS a także dowiedziała się z jednego z wywiadów, którego ten udzielił, że zamierza się z nią rozwieść.

Łukasz Schreiber ogłosił podczas rozmowy z lokalnym portalem, gdy startował na prezydenta Bydgoszczy, że wraz z żoną "podjęli decyzję o rozstaniu i rozmawiają o separacji". Tego samego dnia w mediach społecznościowych Marianny pojawił się wpis, w którym wyznała, że o wszystkim dowiedziała się właśnie z owego wywiadu i artykułów zamieszczonych w sieci.

Od tamtego czasu minęło siedem miesięcy, ale Marianna Schreiber co jakiś czas wraca do tego tematu. Często nie szczędzi byłemu mężowi gorzkich słów.

Była żona polityka PiS wbija mu szpilę. O czym rozmawiała z córką?

Taki wpis zamieściła i teraz. Napisała w nim o rozmowie z córką. Dziewczynka miała wyznać, że tęskni za ojcem. Właśnie zapytałam córkę: "Co chciałabyś dostać na urodziny, które już za miesiąc?". "Nic, mamusiu, chciałabym mieć kochającą rodzinę, żeby był tata, jak kiedyś". Jejku, to jest tak trudne. Facet wstaje, wychodzi i zostawia rodzinę z dnia na dzień, a dziecko tęskni. Wszystko jest tak ciężkie do poskładania. Niby już zaczęłam sobie wszystko układać na nowo, ale gdy patrzę na Pati, to tak po ludzku chce mi się płakać, bo wiem, co ona czuje - napisała.

Powinnam już dawno przestać to przeżywać - wiem. Przepraszam za moją nostalgię - dodała.