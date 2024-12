Od 1 grudnia 2024 roku emeryci i renciści, którzy nabyli prawo do wcześniejszej emerytury, zyskają możliwość zwiększenia swoich dochodów. Nowe przepisy podnoszą limit zarobków, które nie powodują zmniejszenia świadczenia. Od dziś będą mogli zarobić do 5713,20 zł brutto miesięcznie bez obaw o utratę części emerytury lub renty. Jednak, przekroczenie progu 10 610,20 zł brutto może skutkować całkowitym zawieszeniem wypłaty świadczenia.

Kto może dorabiać do emerytury?

Warto podkreślić, że osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą podejmować pracę bez żadnych ograniczeń dotyczących wysokości zarobków. Wyjątkiem są sytuacje, w których ZUS dopłaca do minimalnej emerytury. Dodatkowe uprawnienia przysługują także inwalidom wojennym, wojskowym związanym ze służbą oraz niektórym osobom pobierającym renty rodzinne.

Wyższe limity dorabiania do emerytury

Od dziś zostaną podwyższone limity zarobkowe dla pracujących emerytów i rencistów, co umożliwi im osiągnięcie wyższych dochodów dodatkowych. Zgodnie z nowymi przepisami, bez ryzyka zawieszenia świadczenia, można będzie zarobić do 5713,20 zł brutto miesięcznie. Przekroczenie progu 10 610,20 zł brutto może jednak skutkować wstrzymaniem wypłaty świadczenia.

Przekraczając miesięczny próg dochodu w wysokości 5713,20 zł brutto, ale nie przekraczając jednocześnie kwoty 10 610,20 zł brutto, należy liczyć się ze zmniejszeniem świadczenia o kwotę przekroczonej wartości. Zmniejszenie to nie może jednak przekroczyć ustalonej maksymalnej wartości, która wynosi 890,63 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 668,01 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz 757,08 zł dla rent rodzinnych przysługujących jednej osobie. Kwota ta obowiązuje do kolejnej waloryzacji świadczeń.

Te osoby mogą dorabiać do emerytury bez limitów

ZUS zaznacza, że emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), nie podlegają ograniczeniom w zakresie dodatkowych zarobków. Oznacza to, że ich emerytury nie ulegną zmniejszeniu nawet przy przekroczeniu progów dochodów ustalonych dla wcześniejszych emerytów.

Z powyższej zasady istnieje wyjątek w przypadku osób, których emerytura została podwyższona do wysokości minimalnego świadczenia (obecnie 1780,96 zł brutto). W takiej sytuacji, jeśli dodatkowy dochód przekroczy kwotę tej podwyżki, wysokość emerytury zostanie obniżona do kwoty wyliczonej przed podwyższeniem.

Oprócz emerytów w wieku powszechnym również niektóre grupy rencistów mają możliwość nieograniczonego dorabiania. Dotyczy to przede wszystkim osób pobierających renty dla inwalidów wojennych oraz renty wojskowe, których niezdolność do pracy wynika bezpośrednio ze służby wojskowej. Prawo to obejmuje również osoby pobierające renty rodzinne po tych uprawnionych. Osoby pobierające rentę rodzinną, której wysokość przewyższa potencjalną emeryturę, są zwolnione z obowiązku zgłaszania osiąganych dochodów.

