Pierwotnie planowano, że nowy park rozrywki Hossoland w Brojcach koło Gryfic, otworzy swoje wrota wiosną 2024 roku. Jednak ze względu na znaczny zakres prac budowlanych oraz złożoność realizowanych projektów, termin ten został przesunięty. Dokładną datę otwarcia inwestor ogłosił na swoim profilu na Facebooku.

Park rozrywki Hossoland

Hossoland, zajmujący imponujące 40 hektarów, to niezwykłe miejsce inspirowane legendami i opowieściami związanymi z Bałtykiem. Park podzielony będzie na cztery tematyczne krainy: Miasto Syrenki, bursztynowe królestwo Baltambrya, Kraina Wikingów oraz Dolina Kopalni Smoków. Za projektem stoi Grupa Hosso, znana również z posiadania kilku centrów handlowych na Pomorzu Zachodnim.

Z uwagi na korzystne położenie w sąsiedztwie popularnych nadmorskich miejscowości, park liczy na duże zainteresowanie turystów odwiedzających polskie wybrzeże. Dodatkowo Hossoland ma szansę stać się atrakcyjnym celem weekendowych wyjazdów dla mieszkańców Berlina i okolic, dla których dojazd jest znacznie krótszy niż do niemieckiego Hansa-Parku. Jak podkreśla Anna Olszonowicz z Grupy Hosso, to sprawia, że park może stać się doskonałym miejscem rodzinnych wypadów. Otwarcie parku rozrywki planowane jest na koniec maja 2025.

Konkurencja dla Energylandii

Hossoland ma potencjał stać się równie popularnym miejscem, co Energylandia, gdyż planowane jest osiągnięcie podobnego poziomu atrakcyjności. Jednak rywalizacja na rynku rozrywki intensyfikuje się, o czym świadczy powstanie nowych parków rozrywki, takich jak ten planowany w Łutynówku. Tam owstaje jeszcze większy park rozrywki, który zajmie aż 185 hektarów. Planowana jest tam budowa licznych atrakcji oraz infrastruktury usługowej na obszarze 100 hektarów. Projekt jest już realizowany, o czym świadczy budowa pierwszej kolejki górskiej. Ambitne plany przewidują stworzenie rozległego kompleksu rekreacyjnego, obejmującego nie tylko atrakcje, ale również infrastrukturę hotelową, handlową i usługową na znacznym obszarze.

Park rozrywki Energylandia

Energylandia to największy i najnowocześniejszy park rozrywki w Polsce, położony w Zatorze. Ten obiekt rozrywkowy, będący liderem w kraju pod względem wielkości, od 10 lat cieszy się niesłabnącą popularnością. W tym czasie jego obszar został niemalże czterokrotnie powiększony, sięgając obecnie 70 hektarów.

Jeszcze w październiku podano do wiadomości publicznej, że Energylandia przekroczyła w tym sezonie barierę dwóch milionów odwiedzających. Jest to bezprecedensowy wynik w historii parku, który od swojego otwarcia w 2014 roku przyciągnął łącznie piętnaście milionów gości. Liczba turystów zagranicznych odwiedzających park rozrywki rośnie z roku na rok. W bieżącym roku, spośród 2 milionów gości, 68 proc. stanowili Polacy, co oznacza, że park przyciągnął około 640 tysięcy turystów z zagranicy.

