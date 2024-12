Jak wynika z dostępnych danych, od stycznia 2025 roku opłaty za gaz dla szerokiego grona odbiorców zwiększą się o co najmniej 2,60 zł, a w niektórych przypadkach nawet o blisko 30 zł miesięcznie.

O ile wzrosną ceny gazu w 2025 roku?

Zgodnie z decyzją Prezesa URE, od 1 stycznia 2025 roku klienci PSG zapłacą więcej za dystrybucję gazu. Nowa taryfa nr 13, obowiązująca przez cały 2025 rok, przewiduje średnio 24,7 proc. podwyżkę opłat.

Od czego zależą ceny gazu?

Jak poinformował Urząd Regulacji Energetyki, całkowita kwota na rachunku za gaz ziemny obejmuje zarówno cenę samego gazu, jak i koszty związane z jego dostarczeniem do odbiorcy. Zgodnie z nowymi przepisami, od stycznia 2025 roku koszt dystrybucji gazu dla większości odbiorców (grupy taryfowe W-1.1, W-2.1 i W-3.6) będzie stanowił od 25 proc. do 36 proc. całkowitego rachunku. Warto podkreślić, że cena samego gazu, ustalona przez PGNiG Obrót Detaliczny w czerwcu 2024 roku, pozostanie niezmieniona przynajmniej do połowy przyszłego roku.

Z dniem 1 stycznia 2025 roku, klienci korzystający z taryf PSG i PGNiG OD (zatwierdzonej przez Prezesa URE w czerwcu 2024 roku) oraz posiadający odmrożone opłaty abonamentowe mogą spodziewać się średniego wzrostu opłat za gaz o 7,84 proc. (grupa W-1.1), 5,36 proc. (grupa W-2.1) oraz 5,25 proc. (grupa W-3.6) w porównaniu do stawek obowiązujących w drugiej połowie 2024 roku.

Taryfy gazowe

Urząd Regulacji Energetyki przypomniał w swoim komunikacie, że podział odbiorców gazu na grupy taryfowe uwzględnia przeznaczenie paliwa. Odbiorcy przygotowujący posiłki na gazie zaliczani są do grupy W-1.1, natomiast osoby korzystające z gazu również do podgrzewania wody – do grupy W-2.1. Z kolei odbiorcy o największym zużyciu gazu, w tym ogrzewający domy, przypisani są do grupy taryfowej W-3.6.

W odrębnym komunikacie, opublikowanym 17 grudnia, URE zatwierdził nowe taryfy dystrybucyjne dla pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej na rok 2025. Dobrą wiadomością dla gospodarstw domowych jest fakt, że składowa rachunku za energię związana z dystrybucją nie ulegnie podwyżce w przyszłym roku.