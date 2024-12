Zgodnie z informacjami opublikowanymi na portalu Infor.pl, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zdecydował się na dostosowanie harmonogramu wypłat świadczenia 500 plus (obecnie 800 plus). W szczególności, grudniowe przelewy zostaną przyspieszone, co oznacza, że beneficjenci otrzymają świadczenia w trzech dodatkowych terminach. Warto podkreślić, że standardowy harmonogram przewiduje dziesięć terminów wypłat w ciągu miesiąca.

800 plus

800 plus to program rządowy w Polsce, który ma na celu wsparcie finansowe rodzin wychowujących dzieci. Jego nazwa pochodzi od kwoty świadczenia, które jest wypłacane miesięcznie na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia. Świadczenie przysługuje na dziecko:

matce lub ojcu,

opiekunowi faktycznemu dziecka (osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Wniosek o świadczenie wychowawcze, czyli 800 plus, możesz złożyć:

Elektronicznie: przez portal PUE ZUS lub bankowość elektroniczną.

Pisemnie: w dowolnym oddziale ZUS.

Wnioski można składać przez cały rok. Świadczenie wypłacane jest z wyrównaniem za okres, za który złożono wniosek.

Harmonogram wypłat 800 plus w grudniu 2024

Zgodnie z pierwotnym harmonogramem, wypłata świadczenia 500 plus, a obecnie 800 plus, miała nastąpić odpowiednio 7, 14 i 22 grudnia. Ze względu na okoliczności kalendarzowe, terminy te zostały przesunięte na dni poprzedzające, tj. 6, 13 i 20 grudnia. Pozostałe terminy pozostały bez zmian, czyli:

2 grudnia;

4 grudnia;

9 grudnia;

12 grudnia;

16 grudnia;

18 grudnia;

20 grudnia.

Świadczenie 800 plus, wypłacane jest przez ZUS w dziesięciu, regularnie powtarzających się terminach w ciągu miesiąca. W przypadku, gdy ustalony dzień wypłaty przypada na weekend lub święto, przelew realizowany jest w poprzedni dzień roboczy. Każdy beneficjent ma indywidualny, losowo przydzielony termin wypłaty, który pozostaje niezmienny przez cały okres pobierania świadczenia.

ZUS może wypłacić mniej, niż 800 plus

Należy zwrócić uwagę, że obniżenie wysokości świadczenia przez ZUS może nastąpić wyłącznie w dwóch przypadkach: przy urodzeniu dziecka lub przy ukończeniu przez nie 18. roku życia w trakcie danego miesiąca. W przypadku świadczeń za niepełny miesiąc, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oblicza jego wysokość poprzez podział miesięcznej kwoty świadczenia przez liczbę dni w danym miesiącu, a następnie pomnożenie otrzymanego wyniku przez liczbę dni, za które świadczenie przysługuje. Ostatecznie, obliczona kwota jest zaokrąglana w górę do pełnych 10 groszy.