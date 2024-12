Jak co roku sklepy sieci Żabka będą tymi, które zamkną się najpóźniej w sylwestrowy wieczór, czyli 31 grudnia. Podobnie było w Wigilię oraz Boże Narodzenie. O ich godzinach pracy decydują indywidualnie franczyzobiorcy, czyli właściciele sklepów.

W jakich godzinach w sylwestra 2024 będzie otwarta Żabka?

"Informacje o godzinach otwarciabędą dostępne w poszczególnych placówkach, na stronie oraz w aplikacji Żappka. Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek" - brzmiał komunikat biura prasowego sieci Żabka wydany przed świętami.

W dni powszednie sklepy sieci Żabka otwarte są bardzo długo, bo od godz. 6 do 23. Jak będzie w sylwestrową noc 2024/2025? W wielu przypadkach 31 grudnia sklepy tej sieci będą otwarte tak samo. Tylko w nielicznych przypadkach godziny otwarcia mogą zostać skrócone.

Gdzie sprawdzić godziny otwarta Żabki w sylwestra 2024?

Dlatego też warto zerknąć na stronę internetową sieci lub w aplikację i sprawdzić, w jakich godzinach otwarty jest sklep w naszej okolicy. Większość sklepów sieci Żabka ma już wywieszone na drzwiach wejściowych kartki z informacją o godzinach otwarcia.

Jeśli nie zdążymy zrobić zakupów w sieci Żabka w sylwestra pozostaną nam jedynie stacje benzynowe albo działające tej nocy nieliczne sklepy całodobowe.

Czy w Nowy Rok sklepy sieci Żabka będą otwarte?

Nowy Rok, czyli 1 stycznia to dzień wolny od pracy. Sklepy i galerie handlowe tego dnia są zamknięte. Tego dnia większość sklepów sieci Żabka będzie otwartych. Podobnie, jak miało to miejsce w Wigilię oraz Boże Narodzenie w nieco innych, niż zazwyczaj godzinach pracy. W Warszawie jest to kilka przedziałów czasowych. Żabki otwarte są m.in. w godz. 11-21, 11-20 albo 12-23. Godziny otwarcia sklepu, który znajduje się w naszej okolicy także warto sprawdzić na stronie, w aplikacji albo na kartce wywieszonej na drzwiach sklepu.