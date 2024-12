Dla wielu zwierzaków fajerwerki sylwestrowe oznaczają koszmarne przeżycia. Intensywność dźwięków, trwający długo hałas połączony z błyskiem na niebie wywołuje przerażenie, a to z kolei prowadzi do reakcji: ucieczka lub walka. Niektóre psy stają się wówczas agresywne, inne zaczynają się chować lub po prostu szybko biegną przed siebie – mówi Natalia Karolak, specjalistka w zakresie weterynarii i bezdomności zwierząt, koordynatorka projektu Karmimy Psiaki w Fundacji Sarigato.

3 rzeczy, które tylko pogarszają sytuację

"Wystrzałowe” świętowanie cieszy ludzi, ale dla czworonożnych pupili jest źródłem strachu i stresu. Czego więc nie robić, by nie pogorszyć sytuacji jeszcze bardziej? Jakich błędów uniknąć?

1. Brak dodatkowego zabezpieczenia podczas spacerów. "Mój pies nie reaguje panicznie na fajerwerki, zachowuje się spokojnie” – nawet jeśli możesz się podpisać pod takimi słowami, zachowaj czujność i ostrożność. Podczas każdego sylwestrowego spaceru warto zastosować dodatkową ochronę w postaci podwójnej obroży i zapięcia smyczy w dwóch miejscach.

Pies może zareagować bardzo nerwowo na nagły dźwięk petard czy fajerwerków, nawet jeśli w poprzednich latach nie wywoływały u niego strachu. A jeśli jest na dodatek spuszczony ze smyczy i nie ma przypiętej adresówki, wówczas zmartwienie gwarantowane – psiak może uciec, zaginąć czy np. wpaść na ulicę i ulec wypadkowi. Tego dnia zrezygnujmy z długich spacerów, a ostatni nie powinien odbywać się w godzinach wieczornych, zanim zaczną pojawiać się wystrzały fajerwerków – mówi Natalia Karolak. Warto też pomyśleć o ochronie dla kotów. Te, które na co dzień same wychodzą z domu, mogą w Sylwestra zwyczajnie nie wrócić, niestety jest takie ryzyko, dlatego warto postarać się zatrzymać je tego dnia w domu.

2. Pozostawianie zwierzaka samego w pomieszczeniu. Wciąż pokutuje stereotyp, że okazując psu uwagę i zainteresowanie, utrwalamy u niego poczucie sytuacji stresowej, dlatego w obliczu stresu lepiej zostawić go samego, na przykład w oddzielnym pomieszczeniu – mówi Natalia Karolak. Nie jest to dobre rozwiązanie, a wręcz szkodliwe, ponieważ zwierzak, przestraszony hałasem dobiegającym zza okien, nie rozumie, dlaczego nagle traci uwagę swojego opiekuna, i w to właśnie wtedy, kiedy go bardzo potrzebuje.

3. Podawanie "ludzkich” leków na uspokojenie. Jak zauważa Natalia Karolak, nie należy podawać swoim pupilom środków uspokajających, bez konsultacji z lekarzem. Nie należy też sięgać po lekarstwa przeznaczone dla ludzi, ponieważ ich działanie potrafi doprowadzić do zatrucia organizmu zwierzaka. Psy nie tolerują substancji zawartych w takich preparatach.

Jak ochronić swojego pupila przed hukiem?

Aby zadbać o dobrostan swojego czworonoga, warto odpowiadać na jego potrzeby. W jaki sposób? Na przykład tworząc w domu "strefę”, w której będzie mógł się czuć bezpiecznie i jak najdalej od huku dobiegającego z zewnątrz. Jako zacienione, zaciszne miejsce sprawdzi się np. łazienka, gdzie można przygotować legowisko dla psiaka. Dobrze jest obserwować swojego pupila, okazywać mu delikatność i wyrozumiałość, ale bez nachalnego i ciągłego głaskania i tulenia. A co w sytuacji, gdy planujemy wyjście na zabawę sylwestrową?

To naturalne, że opiekunowie mają obawy, jak psiak zachowa się, gdy będzie sam w domu. Wątpliwości pojawiają się szczególnie wtedy, gdy zwierzak jest w rodzinie od niedawna i nie ma się jeszcze wspólnych doświadczeń związanych z Sylwestrem – w takich sytuacjach rekomenduje się, by zostać z psem w domu lub zapewnić mu opiekę na czas nieobecności. Nie wiadomo, jaka będzie jego reakcja na fajerwerki. W skrajnych przypadkach może się to skończyć nawet zawałem serca u przerażonego, bardzo zestresowanego psiaka. Dlatego warto zadbać o bezpieczeństwo, obserwować reakcje, a jeśli nie pojawi się duży lęk u psa, to dopiero w kolejnym roku, gdy planujemy wyjście sylwestrowe, rozważyć pozostawienie zwierzaka samego w domu – podsumowuje Natalia Karolak.

O Fundacji Sarigato

Fundacja Sarigato to organizacja pożytku publicznego działająca od 2012 r. Fundacja prowadzi dwa ogólnopolskie projekty: Karmimy Psiaki, na rzecz bezdomnych psiaków i kociaków ze schronisk w całej Polsce: https://karmimypsiaki.pl/ oraz projekt Hakersi: https://hakersi.pl/