Ferie zimowe 2025. Kiedy są i ile trwają? Znamy daty

Każdego roku terminy ferii zimowych różnią się w poszczególnych województwach. Taki podział obowiązuje od roku szkolnego 2003/2004. Wyjątkiem w tej sytuacji był rok szkolny 2020/2021, kiedy podczas pandemii COVID-19 ujednolicono termin ferii zimowych.

Ferie zimowe 2025 rozpoczną się 20 stycznia i potrwają do 2 marca. Dla każdego województwa będą one trwać nieprzerwane dwa tygodnie. W porównaniu do zimowej przerwy sprzed roku ferie zaczną się nieco później. Wówczas zimowa przerwa trwała od 15 stycznia do 25 lutego.

Kiedy są ferie zimowe 2025? Terminy dla województw

W 2025 roku pierwsi ferie zimowe zaczną uczniowie z województwa kujawsko–pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Uczniowie z tych regionów udadzą się na odpoczynek 20 stycznia. Jako ostatni ferie zimowe 2025 rozpoczną uczniowie z województwa lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego.

Kalendarz ferii zimowych 2025 prezentuje się następująco:

20 stycznia – 2 lutego 2025 (kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie);

27 stycznia – 9 lutego 2025 (podlaskie, warmińsko-mazurskie);

3 lutego – 16 lutego 2025 (dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie);

17 lutego – 2 marca 2025 (lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie).

Ferie zimowe 2026. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło terminy

Choć uczniowie dopiero udadzą się na zimową przerwę w tym roku, to znane są już terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2025/2026. Zostały opublikowane na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ferie zimowe 2026 rozpoczną się 19 stycznia i potrwają do 1 marca 2026 roku i będą podzielone nie jak dotychczas na cztery, ale na zaledwie trzy tury.

Najwcześniej zaczną się w województwach mazowieckim, pomorskim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Uczniowie z tych regionów zakończą ferie 1 lutego.

Natomiast od 2 do 15 lutego 2026 roku wypoczywać będą dzieci i młodzież z województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego. Od 16 lutego do 1 marca 2026 roku potrwa przerwa w nauce dla szkół w województwach podkarpackim, lubelskim, wielkopolskim, lubuskim i śląskim.