"Niewidzialny” okręt NATO w misji Baltic Sentry

W historycznym geście wzmocnienia solidarności obronnej, Szwecja przekazała NATO swój flagowy okręt rakietowy – HSwMS Visby. Jak podaje portal Interia ten "niewidzialny” dla radarów okręt odgrywa kluczową rolę w misji Baltic Sentry, której celem jest ochrona infrastruktury krytycznej Bałtyku.

Okręt, który wymyka się radarom

HMS Visby to technologiczny klejnot szwedzkiej marynarki wojennej. Długość 73 metry, wyporność 650 ton i prędkość do 35 węzłów sprawiają, że jest nie tylko zwrotny, ale i trudny do wykrycia przez przeciwnika. Okręt wyposażono w zaawansowane systemy uzbrojenia, umożliwiające zarówno obronę, jak i przeprowadzanie działań ofensywnych. Obsługiwana przez 43-osobową załogę jednostka jest idealnie przygotowana do misji na wymagających wodach Bałtyku.

Szwecja – kluczowy partner NATO na Bałtyku

Przystąpienie Szwecji do NATO w 2024 roku było przełomowym momentem, który uczynił Bałtyk wewnętrznym "morzem NATO”. Dzięki bogatemu doświadczeniu operacyjnemu oraz nowoczesnym zdolnościom śledzenia łodzi podwodnych, Szwecja stała się strategicznym partnerem sojuszu w regionie.

Szwedzka flota i potencjał obronny

Pomimo niewielkiej liczby żołnierzy w czasie pokoju (24 tys.), Szwecja posiada elastyczną i zaawansowaną strukturę obronną. W razie potrzeby liczba ta może wzrosnąć do 55 tys., włączając w to 20 tys. członków Gwardii Hemvärnet.