Nowy sondaż partyjny. KO przed PiS, na podium Konfederacja

Z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że KO mogłaby liczyć na poparcie na poziomie 32,1 proc. Oznacza to niewielki wzrost o 0,1 pkt proc. względem końca stycznia. Tymczasem poparcie dla PiS spadło o 0,3 pkt proc. – do poziomu 30 proc.

Reklama

Konfederacja utrzymuje stabilne poparcie na poziomie 12,8 proc. To wynik identyczny, jak w poprzednim sondażu United Surveys. Kolejne miejsca zajmują Trzecia Droga z wynikiem 8,3 proc. (spadek o 0,1 pp.), Lewica z 7,1 proc. (spadek o 1,1 pp.) oraz Partia Razem, która uzyskała 1,0 proc. (wzrost o 0,5 pp).

Żadna partia bez większości w Sejmie. Kluczowi koalicjanci

Reklama

Przeliczenie wyników sondażu na mandaty wskazuje, że żadna partia nie uzyskałaby samodzielnej większości w Sejmie. Z analizy przeprowadzonej dla Wirtualnej Polski przy użyciu kalkulatora prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego wynika, że najwięcej miejsc przypadłoby Koalicji Obywatelskiej – łącznie 179 mandatów, co oznacza wzrost o 22 w porównaniu z ostatnimi wyborami.

Z prognozy wynika, że PiS mogłoby liczyć jedynie na 166 mandatów, co oznacza spadek o 28 miejsc w porównaniu do 194 uzyskanych w poprzednich wyborach. Zarówno PiS, jak i KO nie osiągnęłyby wymaganych 231 mandatów, co wymuszałoby konieczność zawarcia koalicji.

Bez koalicjantów Donald Tusk nie mógłby utworzyć rządu

Decydującą rolę w podziale mandatów odegrałyby mniejsze ugrupowania. Z kalkulacji prof. Jarosława Flisa wynika, że Konfederacja zdobyłaby 59 mandatów, Trzecia Droga – 31, a Lewica – 24. Łącznie Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica mogłyby utworzyć rząd koalicyjny, dysponując 234 mandatami.

Badanie United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 8-9 lutego 2025 r. Metodologia badania obejmowała techniki CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing) oraz CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing). Próba badawcza wynosiła 1000 respondentów, co pozwala na uzyskanie reprezentatywnych wyników dla dorosłej populacji Polski. Porównanie wyników uwzględnia różnice względem poprzedniego badania, które zostało przeprowadzone w dniach 24-26 stycznia 2025 r.