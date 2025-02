Z sondażu wynika, że gdyby wybory parlamentarne w Polsce odbywały się w najbliższą niedzielę, to do urn poszłoby 57 proc. Polaków. Co ciekawe, jak zauważa RMF FM, znacznie więcej ankietowanych deklaruje chęć oddania głosu w wyborach prezydenckich - 68 proc.

Duży skok Konfederacji

W porównania do badania sprzed miesiąca na KO zagłosowałoby nieco mniej wyborców (spadek z 31,9 do 31,8 proc.), ale PiS straciło ich znacznie więcej (z 30,7 do 27,9 proc.) – podaje RMF FM. Trzecie miejsce zyskałaby Konfederacja z 18,7 proc. poparcia (wzrost o 5,2 punktów proc.).

Kto poza podium?

Na Trzecią Drogą zagłosowałoby 8 proc. wyborców (spadek o 0,6 punktów proc.). Nowa Lewica uzyskała 5,5 proc. potencjalnych głosów (spadek o 0,1 pkt proc.), a Partia Razem - 2,9 procent (wzrost o 0,9 pkt proc.). 4,6 proc. udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć" (spadek o 2,7 punktu proc.).

Rosnąca mobilizacja kobiet

Jak podano, częściej zamiar udziału w wyborach parlamentarnych deklarują mężczyźni (60 proc.) niż kobiety (54 proc.), jednak wśród kobiet z miesiąca na miesiąc mobilizacja wyborcza stopniowo wzrasta (w grudniu 2024 r. wynosiła ona 48 proc.).

Wyborcy według wieku

"Aktywność wyborcza jest również uzależniona od wieku – starsi wyborcy częściej deklarują zamiar udziału w wyborach. Wśród osób powyżej 60. roku życia wynosi ona aż 70 proc., podczas gdy wśród najmłodszych wyborców (18-29 lat) - blisko o połowę mniej (37 proc.). W porównaniu do badania z grudnia 2024 roku coraz mniej młodych wyborców chce głosować (w grudniu 2024 roku deklarowana frekwencja wynosiła 48 proc.)" – podaje RMF FM.

Sondaż dla RMF FM został przeprowadzony od 10 do 13 lutego. Zrealizowano go, jak poinformowano, według autorskiej metodologii przez pracownię badawczą Opinia24 na reprezentatywnej próbie 1002 osób. Zastosowano technikę wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI). W próbie odzwierciedlono cechy społeczno-demograficzne populacji Polski 18+.